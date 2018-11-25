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      Двое игроков довызваны в сборную Украины перед матчами отбора на ЧМ-2019

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      Игорь Бояркин
      Игорь Бояркин / ФБУ

      Тренерский штаб сборной Украины по баскетболу внес изменения в состав команды, которая готовится к матчам квалификации на чемпионат мира-2019 против Словении и Испании.

      В состав сборной Украины вызвали разыгрывающего "Черкасских обезьян" Игоря Бояркина и форварда "Запорожья" Андрея Мироненко. Об этом сообщает Федерация баскетбола Украины.

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      Игроки заменят травмированного легкого форварда Ивана Ткаченко и центрового Вячеслава Петрова. Бояркин ранее уже вызывался в сборную на сбор в Китае, а для Мироненко это первая возможность сыграть за национальную команду.

      Напомним, что Украину ждут матчи отбора к чемпионату мира-2019 против Словении 29 ноября и Испании 2 декабря.

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      Теги: Спорт Сборная Украины по баскетболу Баскетбол
      Источник: 24 Канал
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