23:10
12 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
17°C
26°C 14°C
  • понедельник
    28°C 13°C
  • вторник
    32°C 20°C
  • среда
    31°C 20°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Бескалбасная Россия. Бред от сумасшедшого Жириновского
Вєсті Кремля
20:00, 11 августа
Вести.UA. Жир. Порошенко ударился в религию. Кива уехал на заработки
Вєсті.UA
18:20, 11 августа
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Двое игроков НБА могут сыграть за сборную Украины

40 Читати новину українською

Украинцы, которые выступают в НБА, могут сыграть за сборную Украины в сентябре. Речь идет о новоиспеченном игроке "Лос-Анджелес Лейкерс" Святославе Михайлюке и игроке "Атланты" Алексее Лене.

Оба игрока уже подтвердили ФБУ свое желание сыграть за сборную в матчах против Испании (14 сентября, Киев) и Черногории (17 сентября, Никшич), сообщили в Федерации баскетбола Украины.

Читайте также: Украинский баскетболист из НБА принял российское гражданство и перешел в российский клуб

"Сейчас ФБУ и НБА в процессе переговоров по страхованию обоих игроков. На сегодня это главный вопрос, который нужно решить украинской стороне. По правилам НБА, сезонную страховку оплачивает не клуб, а лига. Согласно ФБУ нужно покрыть возможные риски именно перед НБА и страховым партнером лиги", – говорится в сообщении федерации.

Отметим, что этим летом Алексей Лень сменил клуб. После 5-ти лет в "Финикс Санс" Лень трудоустроился в "Атланте". В составе "Санс" Лень провел 335 матчей со средней статистикой 7,2 очка и 6,5 подборов за 20 минут на площадке.

Михайлюк, который был избран на последнем драфте командой "Лос-Анджелес Лейкерс", блестяще зарекомендовал себя в Летней лиге НБА, где имел среднюю статистику в 16,7 очков за матч.

Читайте также: Определились все участники мужской Суперлиги по баскетболу сезона 2018/19

Сам киевский матч сборной Украины против испанцев состоится в столичном Дворце спорта 14 сентября, и станет единственным в 2018-м, который мужская национальная сборная проведет в столице Украины.

На сегодня наша сборная имеет три победы при трех поражениях и делит четвертую строчку турнирной таблицы с Черногорией. Отметим, что на чемпионат мира 2019 выходят три команды из группы, где кроме Украины и Испании, прописаны Турция, Черногория, Словения и Латвия. Для того, чтобы улучшить свое турнирное положение, в команды Евгения Мурзина есть еще шесть матчей, по две игры с Испанией, Черногорией и Словенией.

Больше новостейиз мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24

Теги: Новости спорта NBA Баскетбол Сборная Украины по баскетболу
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Путін планує захопити Чорне море, Кличко заплутався в історії, нова смертельна гра: топ-5 блогів
сегодня, 22:01 Путін планує захопити Чорне море, Кличко заплутався в історії, нова смертельна гра: топ-5 блогів
Блог Медіа
История игры FIFA – самого популярного футбольного симулятора в Европе
сегодня, 20:03 История игры FIFA – самого популярного футбольного симулятора в Европе
Анастасія Можаровська
Самые смешные мемы недели: Тарас Шевченко сознательный автомобилист, индийский Гитлер
сегодня, 20:00 Самые смешные мемы недели: Тарас Шевченко сознательный автомобилист, индийский Гитлер
Гибель детей в Запорожье и как "вырезали" Медведчука из истории про Стуса – топ-5 видео недели
сегодня, 19:30 Гибель детей в Запорожье и как "вырезали" Медведчука из истории про Стуса – топ-5 видео недели
Путешествие Украиной: привлекательные места Кировоградщины, которые стоит посетить каждому
сегодня, 18:00 Путешествие Украиной: привлекательные места Кировоградщины, которые стоит посетить каждому
Олесь Друкач
Паралимпиада-2018: медальный зачет
 18 марта , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес
 13 мая , 06:50
Гонки: Маркус Гронхольм выступит в чемпионате по ралли-кроссу
 16 мая 2012 , 17:11
Виктор Кузнецов финишировал четвертым в прыжках в длину
 3 марта 2013 , 11:52 0
Когда весь мир замирает. "Барселона" - "Реал". Анонс
 26 октября 2013 , 15:18
Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы: Россияне едут в Италию, "Интер" - в Вольфсбург
 27 февраля 2015 , 14:38
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук