Двое игроков НБА могут сыграть за сборную Украины

Украинцы, которые выступают в НБА, могут сыграть за сборную Украины в сентябре. Речь идет о новоиспеченном игроке "Лос-Анджелес Лейкерс" Святославе Михайлюке и игроке "Атланты" Алексее Лене.

Оба игрока уже подтвердили ФБУ свое желание сыграть за сборную в матчах против Испании (14 сентября, Киев) и Черногории (17 сентября, Никшич), сообщили в Федерации баскетбола Украины.

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"Сейчас ФБУ и НБА в процессе переговоров по страхованию обоих игроков. На сегодня это главный вопрос, который нужно решить украинской стороне. По правилам НБА, сезонную страховку оплачивает не клуб, а лига. Согласно ФБУ нужно покрыть возможные риски именно перед НБА и страховым партнером лиги", – говорится в сообщении федерации.

Отметим, что этим летом Алексей Лень сменил клуб. После 5-ти лет в "Финикс Санс" Лень трудоустроился в "Атланте". В составе "Санс" Лень провел 335 матчей со средней статистикой 7,2 очка и 6,5 подборов за 20 минут на площадке.

Михайлюк, который был избран на последнем драфте командой "Лос-Анджелес Лейкерс", блестяще зарекомендовал себя в Летней лиге НБА, где имел среднюю статистику в 16,7 очков за матч.

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Сам киевский матч сборной Украины против испанцев состоится в столичном Дворце спорта 14 сентября, и станет единственным в 2018-м, который мужская национальная сборная проведет в столице Украины.

На сегодня наша сборная имеет три победы при трех поражениях и делит четвертую строчку турнирной таблицы с Черногорией. Отметим, что на чемпионат мира 2019 выходят три команды из группы, где кроме Украины и Испании, прописаны Турция, Черногория, Словения и Латвия. Для того, чтобы улучшить свое турнирное положение, в команды Евгения Мурзина есть еще шесть матчей, по две игры с Испанией, Черногорией и Словенией.

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