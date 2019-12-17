Двое китайских дипломатов прорывались на военную базу США, но прорвались только в Китай

США тайно выдворили двух китайских дипломатов. Причиной такого шага стало то, что они якобы в сентябре 2019 пытались проникнуть на военную базу в штате Вирджиния.

Такой случай в отношениях США и Китая произошел впервые за 30 лет, пишет The New York Times.

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По данным издания, по меньшей мере одного из выставленных дипломатов подозревают в работе на китайскую разведку.

Как описывают инцидент с дипломатами и военной базой в СМИ

Двое дипломатов вместе со своими женами приехали на базу сил специального назначения США.

Однако охрана выяснила, что у китайцев нет разрешения на посещение объекта.

И вместо того, что развернуться и уехать прочь, китайцы решили настаивать: мол, право зайти – имеем.

Как следствие, их задержали, заставили покинуть территорию базы, а впоследствии и страны.

Как реагирует официальный Вашингтон

В Вашингтоне считают, что дипломаты пытались определить, как работает система безопасности на базе. Однако скандал решили не раздувать на фоне потепления отношений с Китаем и вероятном подписании нового торгового соглашения между странами.

Что говорят в Китае

Пекин о ситуации в курсе, но не стал принимать меры в ответ (то есть, высылать двух американских дипломатов, как это делается обычно в мировой практике при подобных обстоятельствах).