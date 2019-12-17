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      Двое китайских дипломатов прорывались на военную базу США, но прорвались только в Китай

      13 Читати новину українською
      Шпионский скандал разгорелся между США и Китаем / voltron.voanews.com

      США тайно выдворили двух китайских дипломатов. Причиной такого шага стало то, что они якобы в сентябре 2019 пытались проникнуть на военную базу в штате Вирджиния.

      Такой случай в отношениях США и Китая произошел впервые за 30 лет, пишет The New York Times.

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      По данным издания, по меньшей мере одного из выставленных дипломатов подозревают в работе на китайскую разведку.

      Как описывают инцидент с дипломатами и военной базой в СМИ

      • Двое дипломатов вместе со своими женами приехали на базу сил специального назначения США.
      • Однако охрана выяснила, что у китайцев нет разрешения на посещение объекта.
      • И вместо того, что развернуться и уехать прочь, китайцы решили настаивать: мол, право зайти – имеем.
      • Как следствие, их задержали, заставили покинуть территорию базы, а впоследствии и страны.

      Как реагирует официальный Вашингтон

      В Вашингтоне считают, что дипломаты пытались определить, как работает система безопасности на базе. Однако скандал решили не раздувать на фоне потепления отношений с Китаем и вероятном подписании нового торгового соглашения между странами.

      Что говорят в Китае

      Пекин о ситуации в курсе, но не стал принимать меры в ответ (то есть, высылать двух американских дипломатов, как это делается обычно в мировой практике при подобных обстоятельствах).

      Сами же участники инцидента (китайцы, которые прорывались на военную базу США) объяснили свои действия так:

      ► Это недоразумение из-за плохого знания английского – они просто не смогли перевести, что им говорили охранники военного объекта.

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      16 декабря
      118
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Китай Новости США Курьезные новости
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