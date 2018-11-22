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      Двое коренастых футболистов снесли с ног журналистку во время репортажа: видео

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      Двое футболистов снесли с ног журналистку во время репортажа
      Двое футболистов снесли с ног журналистку во время репортажа / getty images

      Американскую журналистку Лауру Рутлейдж, которая работает на телеканале ESPN, снесли с ног футболисты во время матча между университетами Массачусетса и Джорджии.

      Во время репортажа она повернулась лицом к камере и спиной к полю и вещала на камеру.

      Буквально через несколько секунд на журналистку налетели два крепких футболиста и свалили ее с ног.

       

      К счастью, журналистка не пострадала, а футболисты помогли ей подняться.

      После инцидента Пратер Хадсон, который защищает цвета команды Джорджии, в Twitter пригласил женщину на свидание.

      Однако та ответила, что замужем. Ее муж – бейсболист Джош Рутледж.

      Теги: Футбол Курьезные новости Спорт
      Источник: 24 Канал
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