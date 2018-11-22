Двое коренастых футболистов снесли с ног журналистку во время репортажа: видео
Американскую журналистку Лауру Рутлейдж, которая работает на телеканале ESPN, снесли с ног футболисты во время матча между университетами Массачусетса и Джорджии.
Во время репортажа она повернулась лицом к камере и спиной к полю и вещала на камеру.
Буквально через несколько секунд на журналистку налетели два крепких футболиста и свалили ее с ног.
К счастью, журналистка не пострадала, а футболисты помогли ей подняться.
После инцидента Пратер Хадсон, который защищает цвета команды Джорджии, в Twitter пригласил женщину на свидание.
Однако та ответила, что замужем. Ее муж – бейсболист Джош Рутледж.
Источник: 24 Канал
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