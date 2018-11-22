Двое коренастых футболистов снесли с ног журналистку во время репортажа: видео

Американскую журналистку Лауру Рутлейдж, которая работает на телеканале ESPN, снесли с ног футболисты во время матча между университетами Массачусетса и Джорджии.

Во время репортажа она повернулась лицом к камере и спиной к полю и вещала на камеру.

Буквально через несколько секунд на журналистку налетели два крепких футболиста и свалили ее с ног.

Took an L in Athens today. So many thanks to everyone at @UGAAthletics for their help after this happened...even though I’m a Gator pic.twitter.com/b1FTCPaqtH — Laura Rutledge (@LauraMRutledge) 18 листопада 2018 р.

К счастью, журналистка не пострадала, а футболисты помогли ей подняться.

После инцидента Пратер Хадсон, который защищает цвета команды Джорджии, в Twitter пригласил женщину на свидание.

Однако та ответила, что замужем. Ее муж – бейсболист Джош Рутледж.