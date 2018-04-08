Двое мужчин глумились над пенсионеркой на Киевщине и снимали это на видео, среди них солдат ВСУ

На Киевщине двое мужчин проникли в дом 71-летней пенсионерки и потребовали у нее "долг" ее внука. Они также провели "обыск" в помещении, где "обнаружили" орудие убийства.

Как сообщили в полиции, инцидент произошел в городе Тетиев. 26-летний солдат ВСУ вместе с товарищем навеселе проникли в дом, где, используя удостоверение участника боевых действий, начали "обыск" жилья и якобы обнаружили орудие убийства и оружие.

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Все, что происходило, один из них снимал на камеру мобильного телефона. Это в дальнейшем и стало главным доказательством их произвола и соответствующей реакции со стороны полиции.

Как выяснилось, запугивая пенсионерку, злоумышленники хотели заставить ее отдать долг за внука.

Видео издевательства злоумышленников над пенсионеркой

Теперь им грозит до трех лет лишения свободы – против них открыли уголовное производство по ч.1 ст.162 Уголовного кодекса Украины (нарушение неприкосновенности жилища). Также решается вопрос о привлечении злоумышленников к уголовной ответственности за самовольное присвоение властных полномочий или звания должностного лица и вымогательство.

К слову, пьяные молодчики перед Пасхой с пистолетом развлеклись в Киеве, пострадали несколько квартир.