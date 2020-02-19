Двое одесситов вывозили украинок в секс-рабство в Германию

Одесские пограничники задержали двух мужчин, которые организовали международный канал торговли людьми. Преступники обещали женщинам работу за рубежом и отправляли в немецкие бордели.

По данным пограничной службы, организатором преступной группы оказался 44-летний одессит.

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Его задержали 17 февраля в Одесском аэропорту, когда он пытался отправить в Германию двух женщин 31 и 23 лет. Также задержали еще одного участника группы – 34-летнего жителя Одессы.

У задержанных изъяли телефоны, банковские карты, списки женщин, копии трудовых договоров и страховые полисы.



В Одессе задержали мужчин за торговлю людьми / Фото: ГПС

Злоумышленники искали женщин, которые находятся в тяжелом материальном положении, и предлагали им работу в Германии и Израиле. Пострадавших "устраивали" по поддельным документам. А все расходы на выезд из страны организаторы группы брали на себя. Но женщины должны были отработать эти расходы. Также они должны были отдавать преступникам 70% своего заработка.



Одесситы отправляли женщин в немецкие бордели / Фото: ГПС

Среди жертв – четыре женщины. Правоохранители открыли уголовное производство по статье о торговле людьми. Мужчинам грозит до 12 лет лишения свободы.

Смотрите видео задержания одесситов: