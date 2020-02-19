13:31
19 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      БОЙ ВОЗЛЕ ЗОЛОТОГО ООН КОРОНАВИРУС 2020 РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: двойники Путина хотят соревноваться с Ривзами. Гениальная схема Рогозина
      Вєсті Кремля
      22:12, 18 февраля
      Вести.UA: Послание мира от Януковича. Политический вертеп Авакова
      Вєсті.UA
      20:20, 18 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      БОЙ ВОЗЛЕ ЗОЛОТОГО ООН КОРОНАВИРУС 2020 РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА

      Двое одесситов вывозили украинок в секс-рабство в Германию

      - Читати новину українською
      Двух одесситов задержали за торговлю людьми / dpsu.gov.ua

      Одесские пограничники задержали двух мужчин, которые организовали международный канал торговли людьми. Преступники обещали женщинам работу за рубежом и отправляли в немецкие бордели.

      По данным пограничной службы, организатором преступной группы оказался 44-летний одессит.

      Читайте также: Столичные правоохранители обнаружили сеть борделей, организаторы заработали 17 миллионов гривен

      Его задержали 17 февраля в Одесском аэропорту, когда он пытался отправить в Германию двух женщин 31 и 23 лет. Также задержали еще одного участника группы – 34-летнего жителя Одессы.

      У задержанных изъяли телефоны, банковские карты, списки женщин, копии трудовых договоров и страховые полисы.

      прикордонна служба проституція
      В Одессе задержали мужчин за торговлю людьми / Фото: ГПС

      Злоумышленники искали женщин, которые находятся в тяжелом материальном положении, и предлагали им работу в Германии и Израиле. Пострадавших "устраивали" по поддельным документам. А все расходы на выезд из страны организаторы группы брали на себя. Но женщины должны были отработать эти расходы. Также они должны были отдавать преступникам 70% своего заработка.

      Одесити торгівля людьми
      Одесситы отправляли женщин в немецкие бордели / Фото: ГПС

      Среди жертв – четыре женщины. Правоохранители открыли уголовное производство по статье о торговле людьми. Мужчинам грозит до 12 лет лишения свободы.

      Смотрите видео задержания одесситов:

      Коломойский слишком близко подобрался к своей цели, – Шабунин
      сегодня
      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Новости Украины Новости Одессы Торговля людьми Проституция Криминальные новости Криминал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 13:18 Поворот в деле Труханова: обвиняемая "открестилась" от трех адвокатов
      Катерина Петренко
      сегодня , 12:00 Наступление боевиков – новый вызов для Зеленского
      Юрій Шуліпа
      18 февраля , 13:01 Топ-10 "трансферов" из футбола в покер
      18 февраля , 10:07 Для нас на первом месте Родина – интервью с Kozak System
      Рузана Ємельянова
      сегодня , 10:02 Бои под Золотым, российские главари боевиков и Крым: главное из выступления Украины в ООН
      Василь Денисюк
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук