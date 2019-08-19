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      Двое туристов уже вторые сутки не могут выйти из пещеры в Польше: видео

      248 Читати новину українською
      Спасение туристов
      Спасение туристов / PAP

      В Польше 20 спасателей ищут двух туристов, которые оказались заблокированными в самой глубокой и длинной пещере части гор Татры.

      По информации RMF 24, туристы приехали в Татры еще в субботу, 19 августа, и тогда же попали в каменную ловушку.

      К слову: В "Буковеле" у роупджамперов оборвалась веревка: один из пострадавших – в реанимации

      Пока связь с заложниками пещеры не удалось установить. Спасатели предполагают, что придется использовать взрывчатку, чтобы попасть внутрь.

      По словам экспертов, подготовка к такой сложной операции занимает много времени. Из-за дождей уровень воды внутри значительно вырос, поэтому сложно добраться в определенные части пещеры. Сейчас эксперты оценивают ситуацию и возможные варианты спасения.

      Смотрите видео спасения туристов в Польше:

      К слову, 23 июне 2018 года в Таиланде 12 подростков и их футбольный тренер пропали в затопленной наводнением пещере Тхам Луанг. 2 июля стало известно, что все они живы, однако из-за затопленных ходов не могут выбраться наружу. 10 июля спасателям все же удалось эвакуировать детей и тренера. Однако во время операции погиб бывший военный водолаз.

      blog_ava
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      Теги: Новости Польши
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