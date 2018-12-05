Двое украинцев отметились голами в 1/8 Кубка Бельгии

4 декабря состоялись матчи Кубка Бельгии по футболу. Нападающий "Гента" Роман Яремчук и защитник "Кортрейка" Андрей Бацула еще в первом тайме сумели отличиться забитыми мячами за свои клубы.

Роман Яремчук вышел в стартовом составе бельгийского футбольного клуба "Гент" на домашний поединок Кубка Бельгии с представителем второго дивизиона клубом "Беерсхот".

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Украинский форвард стал автором первого забитого мяча в поединке "Гент" – "Беерсхот", который закончился уверенной победой хозяев поля со счетом 3:0, а команда Яремчука вышла в четвертьфинал.

В свою очередь, первым голом в составе "Кортрейка" Андрей Бацула отличился в кубковом матче против "Зюльте-Варегема".

Украинец открыл счет в поединке на 41-й минуте, и этот гол оказался решающим. "Кортрейк" победил 1:0 и тоже вышел в четвертьфинал Кубка страны. Напомним, что в прошлом матче чемпионата Бельгии Бацула отдал результативную передачу.

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