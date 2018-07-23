Двое украинцев стали бронзовыми призерами чемпионата мира по фехтованию

Сразу двое украинских фехтовальщиков завоевали бронзовые медали чемпионата мира, который проходит в Китае.

Богдан Никишин и Роман Свичкар взяли по бронзовой медали. Украинцы дошли до полуфинала мирового первенства, где синхронно проиграли. Если Никишин, будучи первым номером мирового рейтинга, стартовал сразу в туре прямого выбывания, то Свичкару пришлось еще преодолеть квалификацию, с чем он успешно справился.

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В боях за путевку в финал Богдан проиграл венесуельцю Рубену Лимардо Гаскони (4:7), а Роман не выстоял в противостоянии с Янником Борелем из Франции, уступив 11:15.

Для обоих украинцев бронза стала дебютной медалью на чемпионатах мира. Никишин уже выигрывал золото мирового первенства, но в командном турнире в 2015 году в Москве. Свичкар и вовсе впервые в карьере боролся на турнире такого масштаба.

Отметим, что за время существования независимой Украины наши шпажисты выиграли только три медали в личном зачете на чемпионатах мира. Две из них принадлежат Никишину и Свичкарю, а еще одна – серебро 2003 года – Максиму Хмызу.

Напомним, что чемпионат мира по фехтованию проходит в Китае с 19 по 27 июля.