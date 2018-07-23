Двое украинцев вышли в полуфинал Чемпионата мира по фехтованию

На Чемпионате мира по фехтованию в китайском Уси сразу двое украинцев вышли в полуфинал турнира. Следовательно, сборная Украины будет иметь как минимум одну награду.

Богдан Никишин в четвертьфинале обыграл американца Кертиса Макдоуалда (15:10), а Роман Свичкарь – швейцарца Бенджамина Штеффена (15:12).

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В полуфинале Никишин сразится с Рубеном Лимардо Гасконом, а Свичкарь – с Яником Борелом. Следовательно оба украинца могут встретиться в финале. Если же нет, то как минимум бронзовую награду сборная Украины получит.

Стоит отметить, что для Свичкаря это первое выступление на взрослом уровне. Никишин в 2015 году получил золотую награду в командном турнире в Москве.