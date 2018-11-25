Двое украинцев завоевали золотые медали на Кубке мира по спортивной гимнастике
В заключительный день соревнований на Кубке мира по спортивной гимнастике в немецком Котбусе украинская сборная завоевала три награды, две из которых – золотые.
Олег Верняев и Игорь Радивилов взошли на первую ступеньку пьедестала в упражнениях на брусьях и в опорном прыжке соответственно.
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Диана Варинская стала третьей в упражнениях на бревне.
Источник: 24 канал
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