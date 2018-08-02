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Два украинских футболиста попали в перечень топ-50 талантов в Европе

110 Читати новину українською
Владимир Шепелев
Владимир Шепелев

Пока главные европейские чемпионаты, а также групповые стадии еврокубков не начались, сайт УЕФА опубликовал свой перечень 50 игроков, которые могут удивить в новом сезоне. Среди них и два украинских футболиста.

Речь идет о двух игроках киевского "Динамо" Виктора Цыганкова и Владимира Шепелева, на которых журналисты предлагают обратить внимание европейским болельщикам.

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Относительно Шепелева, то на сайте УЕФА отмечают, что 21-летний игрок лишь в феврале 2017 сыграл первую игру за основу "Динамо", а до конца сезона 2017/2018 у него было 36 матчей киевлян. Кроме того, футболист за это время сыграл три матча и за Национальную сборную Украины.

Для характеристики Цыганкова на сайте использовали слова президента "Динамо" Игоря Суркиса о том, что футболист "сделан из того же теста, что и Андрей Шевченко". Стоит отметить, что 20-летний Цыганков сейчас является вице-капитаном "Динамо".

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Теги: Динамо Новости спорта
Источник: 24 Канал
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