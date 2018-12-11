Двоих врачей подозревают в странной смерти капитана "Фиорентины"

Двоих врачей из "Флоренции" и "Кальяри" подозревают в непредумышленном убийстве капитана итальянского футбольного клуба "Фиорентина" Давиде Астори.

24 Канал писал, что 4 марта 2018 года в Италии в гостиничном номере обнаружили мертвым капитана "Фиорентины" Давиде Астори. Перед этим его команда прибыла в Удине и готовилась к игре чемпионата против местного "Удинезе".

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По итогам расследования было открыто производство против двух медиков, которые признали Астори пригодным к занятиям спортом, несмотря на присутствующие у спортсмена сердечные аномалии. Это произошло после того, как флорентийская газета обнародовала электрокардиограммы спортсмена сделанные в медучреждениях "Флоренции" и "Кальяри".

Футболиста осматривали в 2016 и 2017 годах и выдали ему справку, что он абсолютно здоров.

По итогам медицинских тестов у Астори обнаружили аритмогенную дисплазию правого желудочка. Это отклонение убивает клетки миокарда и может привести к летальному исходу.

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Напомним, что "Фиорентина" (как и еще один бывший клуб футболиста – "Кальяри") вывела из обращения игровой номер 13, под которым выступал Астори. Кроме того, клуб из Флоренции посмертно продлил контракт с Астори и выплачивает зарплату футболиста его семье.

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