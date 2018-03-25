Двойник Гитлера или неудачный ракурс: в сети гадают над оптической иллюзией возле Порошенко

Во время очередного визита Порошенко на Донбасс фотографы сделали интересное фото, что не дает покоя пользователям соцсетей.

Интересную деталь заметил киевский блогер Дмитрий Коваленко на своей странице в Facebook.

"Мужчина косплеит Гитлера или это хлястик от куртки? Новая оптическая иллюзия взорвала интернет! Только 3% выпускников Ирпенского налоговой академии могут ответить на этот вопрос", – подписал фото Коваленко.

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В сети ломают голову над оптической иллюзией возле Порошенко

В комментариях под фото пользователи начали писать, кто бы это по их мнению мог быть. В частности, некоторые подумали, что это известный украинский фотограф издания Associated Press, финалист Пулитцеровской премии Ефрем Лукацкий. Действительно, сходство немного есть, но как показывает фотография с фотографом в марте 2018 – усы Лукацкого на месте.

Поэтому, вероятно, это не усы, а все же хлястик от куртки. А что об этом думаете вы?

Что такое косплей? Это один из видов перформанса, который заключается в отображении в режиме реального времени определенных известных персонажей или идей с помощью костюма и характерных аксессуаров.