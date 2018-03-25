15:11
25 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
-4°C
3°C -14°C
  • понедельник
    4°C -6°C
  • вторник
    5°C -3°C
  • среда
    0°C -7°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR НОВОСТИ РОССИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Веселая жизнь россиян. Собчак получила от Навального
Вєсті Кремля
22:10, 24 марта
Вести.UA. Жир. Дежавю Савченко. Сюрприз Тимошенко с того света.
Вєсті.UA
18:37, 24 марта
Как российские инвесторы воруют
ЦРУ
23:20, 22 марта
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить все. Магия виниловых пластинок
Згадати все
01:27, 23 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR НОВОСТИ РОССИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Двойник Гитлера или неудачный ракурс: в сети гадают над оптической иллюзией возле Порошенко

708 Читати новину українською
Оптическая иллюзия возле Порошенко
Оптическая иллюзия возле Порошенко / 24 Канал

Во время очередного визита Порошенко на Донбасс фотографы сделали интересное фото, что не дает покоя пользователям соцсетей.

Интересную деталь заметил киевский блогер Дмитрий Коваленко на своей странице в Facebook.

"Мужчина косплеит Гитлера или это хлястик от куртки? Новая оптическая иллюзия взорвала интернет! Только 3% выпускников Ирпенского налоговой академии могут ответить на этот вопрос", – подписал фото Коваленко.

Читайте также: Солдат почетного караула прокомментировал поступок Порошенко с его шапкой

У мережі сушать голову над оптичною ілюзією біля Порошенка

В сети ломают голову над оптической иллюзией возле Порошенко

В комментариях под фото пользователи начали писать, кто бы это по их мнению мог быть. В частности, некоторые подумали, что это известный украинский фотограф издания Associated Press, финалист Пулитцеровской премии Ефрем Лукацкий. Действительно, сходство немного есть, но как показывает фотография с фотографом в марте 2018 – усы Лукацкого на месте.

Поэтому, вероятно, это не усы, а все же хлястик от куртки. А что об этом думаете вы?

Что такое косплей? Это один из видов перформанса, который заключается в отображении в режиме реального времени определенных известных персонажей или идей с помощью костюма и характерных аксессуаров.

Теги: Новости Украины Петр Порошенко Мемы Курьезные новости
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
сегодня, 12:01 "Неудачный эксперимент" – почему иностранные инвесторы не хотят вести бизнес в Украине
Ілля Кенігштейн 529
сегодня, 10:29 "Усі гроші світу" або Як замінити Кевіна Спейсі за 8 днів
Юлія Ліпенцева 726
Водный коллапс: подача воды в Луганске – это катастрофа
сегодня, 08:43 Водный коллапс: подача воды в Луганске – это катастрофа
Ольга Черненко 1887
Я не исключаю досрочного ухода Владимира Путина, – российский политолог
сегодня, 05:18 Я не исключаю досрочного ухода Владимира Путина, – российский политолог
Блог Медіа 4108
Чому Порошенко боїться створення Антикорсуду в Україні
24 марта, 23:00 Чому Порошенко боїться створення Антикорсуду в Україні
Віталій Шабунін 747
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук