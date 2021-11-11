Происшествие произошло 11 ноября около 17:00 на проспекте Науки. Полицейский оформлял ДТП, в котором пострадали подростки и которое произошло на 2 часа раньше.

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Водительница внезапно начала ехать

По предварительным данным, экипаж патрульной полиции остановил автомобиль Mazda за нарушение правил дорожного движения.

Во время общения с полицейскими 35-летняя водительница легковушки решила сбежать. Она внезапно тронулась с места и наехала на инспектора патрульной полиции.

В результате ДТП травмировались полицейский и водительница. Пострадавших отвезли в медицинское учреждение.



На проспекте Науки произошло двойное ДТП / Фото Нацполиции Харьковщины

Информация о ДТП зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений. Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.



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