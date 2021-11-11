Двойное ДТП в Харькове: легковушка влетела в патрульного, работавшего на месте аварии с детьми
Источник:Нацполиция Харьковщины
В Харькове водительница Mazda сбила полицейского, который работал на месте ДТП, где недавно сбили подростков. В результате аварии пострадал не только правоохранитель, но и сама женщина.
Происшествие произошло 11 ноября около 17:00 на проспекте Науки. Полицейский оформлял ДТП, в котором пострадали подростки и которое произошло на 2 часа раньше.
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Водительница внезапно начала ехать
По предварительным данным, экипаж патрульной полиции остановил автомобиль Mazda за нарушение правил дорожного движения.
Во время общения с полицейскими 35-летняя водительница легковушки решила сбежать. Она внезапно тронулась с места и наехала на инспектора патрульной полиции.
В результате ДТП травмировались полицейский и водительница. Пострадавших отвезли в медицинское учреждение.
На проспекте Науки произошло двойное ДТП / Фото Нацполиции Харьковщины
Информация о ДТП зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений. Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.
После аварии с подростками легковушка сбила полицейского / Фото Нацполиции Харьковщины
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