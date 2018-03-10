Двое людей на Львовщине отравились угарным газом

На Львовщине в частном доме в селе Грабовец обнаружены двое людей без признаков жизни. Это 54-летний мужчина и 57-летняя женщина, которые там проживали.

Как сообщили в полиции, в ночь на 10 марта к ним поступила информация о том, что в доме обнаружены два тела без признаков жизни.

"Как предварительно установили правоохранители, мужчина после полуночи пришел к соседям, но дверь ему не открыли. Услышав запах газа, он через окно проник в дом и обнаружил тела мужчины и женщины, которые там проживали", – говорится в сообщении правоохранителей.

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Сейчас работники полиции устанавливают обстоятельства происшествия. Предварительная причина смерти – отравление угарным газом. Тела умерших направлены на судебно-медицинскую экспертизу.

Стоит добавить, что это уже третий случай возможной смерти от угарного газа в последнее время. Так, сначала 5 марта в Бердичеве в квартире обнаружили тела 8 человек, среди них – дети. Впоследствии три тела обнаружили и во Львове 7 марта.