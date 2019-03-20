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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ

      Дворцы, виллы и поместья за рубежом: что известно о недвижимости семьи Назарбаева

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      Нурсултан Назарбаев ушел в отставку: что известно о его недвижимости
      Нурсултан Назарбаев ушел в отставку: что известно о его недвижимости / Коллаж 24 канала

      После 29 лет непрерывного правления Казахстаном президент Нурсултан Назарбаев сложил полномочия главы государства.

      Назарбаев был первым и пока единственным президентом Казахстана. Но даже после отставки, власть в стране он не оставил – вместе со званием лидера нации, он пожизненно имеет право занимать должность главы Совета безопасности страны.

      Читайте также: Нурсултан Назарбаев: биография экс-президента Казахстана

      За время пребывания на высшем посту в Казахстане Назарбаев и его семья нажили тысячи квадратных метров элитной недвижимости в самых живописных уголках Европы.

      Недвижимость 24 узнавала, что известно о недвижимости первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и его династии.

      Карловы Вары

      Журналисты оппозиционного казахского издания "Басе" выяснили, что родственники и приближенные к Назарбаеву люди буквально оккупировали популярный чешский курорт Карловы Вары.

      Здесь лидер нации любит отдыхать в 5-звездочной вилле "Ахлан", которая принадлежит Кайрату Боранбаеву – его дочь замужем за внуком Назарбаева.

      Назарбаєв вілла Карлові Вари
      5-звездочная вилла в Карловых Варах

      Зелина Катранова, дочь которой Диана замужем за другим внуком президента Казахстана – Алтаем Кулибаевым, владеет в Карловых Варах 4-звездочным отелем Corso.

      Что известно о недвижимости родственников Назарбаева в Карловых Варах: смотрите видео

      Особняк в Великобритании

      В 2008-м британская газета The Times писала о том, что Назарбаев тайно приобрел один из самых дорогих домов королевства "Особняк Топрака" на Бишопс-авеню в Хэмпстеде, на севере Лондона.

      Эта покупка обошлась казахском лидеру в 50 миллионов фунтов стерлингов.

      Назарбаєв особняк Топрака бішопс авеню
      Особняк Топрака на Бишопс Авеню близ Лондона//Фото: http://hidden–london.com

      Дом дочери в Швейцарии

      Особняк средней дочери казахстанского президента Динары Кулибаевой в Швейцарии по местным меркам относится к классу люкс.

      Назарбаєв КулібаєваСредняя дочь Нурсултана Назарбаева Динара Кулибаева

      Из дома площадью 775 квадратных метров открываются головокружительные виды на Женевское озеро.

      Смотрите видео о роскошном поместье Динары Кулибаев в Швейцарии:

      Недвижимость в Испании

      Еще одну роскошную виллу средней дочери Назарбаева нашли на побережье Средиземного моря Коста-Брава неподалеку от Барселоны.

      Имение и территория вокруг него настолько гигантская, что занимает целый мыс. Сама вилла занимает площадь около 2,5 тысяч квадратных метров, а для ее отделки использовали белый мрамор.

      Назарбаєв Іспанія маєток
      Маєток назарбаєв Іспанія коста браваИмение семьи Назарбаева на побережье Средиземного моря в Испании

      Смотрите видео про дворцы семьи Назарбаева:

      Кто такой Нурсултан Назарбаев: смотрите видео

       

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      Теги: Новости Казахстана Новости политики Нурсултан Назарбаев Новости недвижимости мира Елитная недвижемость Новости недвижимости
      Источник: 24 канал
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