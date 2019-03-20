Дворцы, виллы и поместья за рубежом: что известно о недвижимости семьи Назарбаева
После 29 лет непрерывного правления Казахстаном президент Нурсултан Назарбаев сложил полномочия главы государства.
Назарбаев был первым и пока единственным президентом Казахстана. Но даже после отставки, власть в стране он не оставил – вместе со званием лидера нации, он пожизненно имеет право занимать должность главы Совета безопасности страны.
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За время пребывания на высшем посту в Казахстане Назарбаев и его семья нажили тысячи квадратных метров элитной недвижимости в самых живописных уголках Европы.
Недвижимость 24 узнавала, что известно о недвижимости первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и его династии.
Карловы Вары
Журналисты оппозиционного казахского издания "Басе" выяснили, что родственники и приближенные к Назарбаеву люди буквально оккупировали популярный чешский курорт Карловы Вары.
Здесь лидер нации любит отдыхать в 5-звездочной вилле "Ахлан", которая принадлежит Кайрату Боранбаеву – его дочь замужем за внуком Назарбаева.
5-звездочная вилла в Карловых Варах
Зелина Катранова, дочь которой Диана замужем за другим внуком президента Казахстана – Алтаем Кулибаевым, владеет в Карловых Варах 4-звездочным отелем Corso.
Что известно о недвижимости родственников Назарбаева в Карловых Варах: смотрите видео
Особняк в Великобритании
В 2008-м британская газета The Times писала о том, что Назарбаев тайно приобрел один из самых дорогих домов королевства "Особняк Топрака" на Бишопс-авеню в Хэмпстеде, на севере Лондона.
Эта покупка обошлась казахском лидеру в 50 миллионов фунтов стерлингов.
Особняк Топрака на Бишопс Авеню близ Лондона//Фото: http://hidden–london.com
Дом дочери в Швейцарии
Особняк средней дочери казахстанского президента Динары Кулибаевой в Швейцарии по местным меркам относится к классу люкс.
Средняя дочь Нурсултана Назарбаева Динара Кулибаева
Из дома площадью 775 квадратных метров открываются головокружительные виды на Женевское озеро.
Смотрите видео о роскошном поместье Динары Кулибаев в Швейцарии:
Недвижимость в Испании
Еще одну роскошную виллу средней дочери Назарбаева нашли на побережье Средиземного моря Коста-Брава неподалеку от Барселоны.
Имение и территория вокруг него настолько гигантская, что занимает целый мыс. Сама вилла занимает площадь около 2,5 тысяч квадратных метров, а для ее отделки использовали белый мрамор.
Имение семьи Назарбаева на побережье Средиземного моря в Испании
Смотрите видео про дворцы семьи Назарбаева:
Кто такой Нурсултан Назарбаев: смотрите видео