Дворцы, виллы и поместья за рубежом: что известно о недвижимости семьи Назарбаева

После 29 лет непрерывного правления Казахстаном президент Нурсултан Назарбаев сложил полномочия главы государства.

Назарбаев был первым и пока единственным президентом Казахстана. Но даже после отставки, власть в стране он не оставил – вместе со званием лидера нации, он пожизненно имеет право занимать должность главы Совета безопасности страны.

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За время пребывания на высшем посту в Казахстане Назарбаев и его семья нажили тысячи квадратных метров элитной недвижимости в самых живописных уголках Европы.

Недвижимость 24 узнавала, что известно о недвижимости первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и его династии.

Карловы Вары

Журналисты оппозиционного казахского издания "Басе" выяснили, что родственники и приближенные к Назарбаеву люди буквально оккупировали популярный чешский курорт Карловы Вары.

Здесь лидер нации любит отдыхать в 5-звездочной вилле "Ахлан", которая принадлежит Кайрату Боранбаеву – его дочь замужем за внуком Назарбаева.



5-звездочная вилла в Карловых Варах

Зелина Катранова, дочь которой Диана замужем за другим внуком президента Казахстана – Алтаем Кулибаевым, владеет в Карловых Варах 4-звездочным отелем Corso.

Что известно о недвижимости родственников Назарбаева в Карловых Варах: смотрите видео

Особняк в Великобритании

В 2008-м британская газета The Times писала о том, что Назарбаев тайно приобрел один из самых дорогих домов королевства "Особняк Топрака" на Бишопс-авеню в Хэмпстеде, на севере Лондона.

Эта покупка обошлась казахском лидеру в 50 миллионов фунтов стерлингов.



Особняк Топрака на Бишопс Авеню близ Лондона//Фото: http://hidden–london.com

Дом дочери в Швейцарии

Особняк средней дочери казахстанского президента Динары Кулибаевой в Швейцарии по местным меркам относится к классу люкс.

Средняя дочь Нурсултана Назарбаева Динара Кулибаева

Из дома площадью 775 квадратных метров открываются головокружительные виды на Женевское озеро.

Смотрите видео о роскошном поместье Динары Кулибаев в Швейцарии:

Недвижимость в Испании

Еще одну роскошную виллу средней дочери Назарбаева нашли на побережье Средиземного моря Коста-Брава неподалеку от Барселоны.

Имение и территория вокруг него настолько гигантская, что занимает целый мыс. Сама вилла занимает площадь около 2,5 тысяч квадратных метров, а для ее отделки использовали белый мрамор.



Имение семьи Назарбаева на побережье Средиземного моря в Испании

Смотрите видео про дворцы семьи Назарбаева:

Кто такой Нурсултан Назарбаев: смотрите видео