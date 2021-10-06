Нардепы одобрили соответствующие постановления во время заседания 6 октября.

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Внеочередные выборы

Приняты постановления о назначении внеочередных выборов:

Зайцевского сельского головы Синельниковского района Днепропетровской области (№6114);

Часовоярского городского головы Бахмутского района Донецкой области (№ 6115).

За эти документы парламентарии отдали 335 и 328 голосов, соответственно.

Обратите внимание! Выборы в Часовом Яре проводятся в связи со сложением полномочий городского главы Дмитрия Верзилова. Он 13 августа подал в отставку.

Приближаются выборы мэра Харькова