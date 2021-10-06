В двух общинах в Украине состоятся внеочередные выборы

Верховная Рада назначила внеочередные выборы в двух населенных пунктах Украины. Волеизъявление должно пройти 27 марта 2022 года.

Нардепы одобрили соответствующие постановления во время заседания 6 октября.

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Внеочередные выборы

Приняты постановления о назначении внеочередных выборов:

Зайцевского сельского головы Синельниковского района Днепропетровской области (№6114);

Часовоярского городского головы Бахмутского района Донецкой области (№ 6115).

За эти документы парламентарии отдали 335 и 328 голосов, соответственно.

Приближаются выборы мэра Харькова

В Харькове назначили внеочередные выборы мэра после того, как Геннадий Кернес, который 25 октября 2020 года в третий раз стал главой города, умер.

О смерти политика из-за коронавируса сообщили 17 декабря 2021 года, а 24 февраля 2021 года полномочия покойного официально прекратили.

В Раде назначили голосование за должность харьковского мэра на 31 октября 2021 года. Свои кандидатуры на волеизъявление зарегистрировали 12 человек.

Выборы в Часовом Яре проводятся в связи со сложением полномочий городского главы Дмитрия Верзилова. Он 13 августа подал в отставку.