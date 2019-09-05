Полицейские задержали двоих беглецов из Николаевской исправительной колонии во Львовской области – Виталия Буртовенко и Павла Дмитрука. В момент задержания один полицейский получил ножевое ранение.

Отмечается, что работник Жидачевского отделения полиции Олег Франкив 4 сентября, около 19:30 находясь вне службы, увидел у моста через реку Стрый возле села Междуречье двоих мужчин, которые подпадали под ориентировки на беглецов. Ими оказались осужденные 20-летний киевлянин и 26-летний житель Житомирской области, которые накануне сбежали из Николаевской исправительной колонии, сообщили в ГУ Нацполиции Львовской области.

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Полицейский сообщил о подозреваемых в отделение полиции, а сам подошел, представился и предложил пройти с ним в отделение полиции. Беглецы отказались, и полицейский решил задержать их самостоятельно.

Злоумышленники начали сопротивляться. Один из них выхватил нож и ударил полицейского в левую сторону груди, нанеся проникающее ранение.

Однако снова убежать преступникам не удалось. Их задержали сотрудники Жидачевского отделения полиции, которые оперативно прибыли на место происшествия.

Раненого правоохранителя немедленно госпитализировали. Врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое.

Что известно о задержанных беглецов

Одного из беглецов – 20-летнего киевлянина Виталия Бортовенко – приговорили к пяти годам колонии за насильственное удовлетворение половой страсти. Другой – 27-летний уроженец села Лука Житомирской области Павел Дмитрук – осужден за хранение наркотиков. Мужчины сбежали из Николаевской исправительной колонии 3 сентября.



Беглецы Виталий Бортовенко и Павел Дмитрук