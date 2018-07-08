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Шестерых мальчиков уже спасли из пещеры в Таиланде

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Шестерых мальчиков уже спасли из пещеры в Таиланде

В воскресенье, 8 июля, началась операция по эвакуации 12 школьников и их футбольного тренера из пещеры Тхам Луанг в Таиланде. Сейчас стало известно, что уже шестерых мальчиков спасено.

Об этом сообщил сайт NDTV.

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Отметим, что в 06:00 (мск) команда из 13 специалистов по водолазным работам в пещере, в составе которой иностранные специалисты, таиландские военные и пять наиболее опытных тайских боевых пловцов, отправились в дальние районы пещеры.

Ранее сообщалось, что из пещеры вытащили двух мальчиков.

Двух детей уже спасли, они сейчас находятся в полевом госпитале возле пещеры,
– заявил член части аварийно-спасательной группы Тосатхеп Бунтун.

И добавил, что мальчикам предоставляется медицинский осмотр, и они еще не были переведены в больницу Чанграха.

"Скорая помощь со звуком сирены только что покинула территорию", – дописала в Twitter корреспондент ВВС.

Напомним, накануне сообщили, что дети из футбольной команды, которые вместе с тренером застряли в затопленной пещере на севере Таиланда, написали письма своим родным, в которых рассказали, что они все сильные.

Теги: Дети Чрезвычайное происшествие Таиланд
Источник: 24 Канал
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