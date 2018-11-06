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      Двух украинских хоккеистов дисквалифицировали за драку во время матча: видео стычки

      13 Читати новину українською
      Драка Всеволода Толстушко и Виталия Кирющенкова
      Драка Всеволода Толстушко и Виталия Кирющенкова / УХЛ

      Спортивно-дисциплинарный комитет Украинской хоккейной лиги дисквалифицировал игрока "Кременчуга" Всеволода Толстушко и игрока "Донбасса" Виталия Кирющенкова.

      Причиной стала драка между хоккеистами в матче между "Кременчугом" и "Донбассом", которая произошла еще на 9-й минуте встречи. До конца матча оба хоккеиста были оштрафованы.

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      Сама игра закончилась победой "Кременчуга" 3:1.

      Видео драки хоккеистов Толстушко и Кирющенкова

      Таким образом, Всеволод Толстушко не сыграет в матче "Кременчуг" против "Днепра", который состоится 8 ноября. Виталий Кирющенков также не поможет своей команде в матче 10 ноября против МХК "Динамо".

      Теги: Хоккей Спорт
      Источник: 24 Канал
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