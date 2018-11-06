Двукратного чемпиона мира поймали на допинге

Национальное антидопинговое агентство Италии дисквалифицировало двукратного чемпиона мира по плаванию Филиппо Маньини и бронзового призера мирового первенства-2015 Мишеля Сантуччи на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

Маньини и Сантуччи наблюдались у доктора Гвидо Порцеллини, который обвиняется в поставках спортсменам запрещенных веществ. Об этом сообщает Corriere.it.

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Маньини же признан виновным в использовании или попытке использовать запрещенные препараты и в соучастии в допинг схеме, а Сантуччи – только в соучастии.

Напомним, что пятикратный чемпион мира и обладатель бронзовой медали Олимпийских игр 2012 года по гребле на каноэ Алексей Коровашко дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

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