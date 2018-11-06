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      ЮРИЙ ЛУЦЕНКО ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ

      Двукратного чемпиона мира поймали на допинге

      53 Читати новину українською
      Филиппо Маньини дисквалифицировали на четыре года за допинг
      Филиппо Маньини дисквалифицировали на четыре года за допинг

      Национальное антидопинговое агентство Италии дисквалифицировало двукратного чемпиона мира по плаванию Филиппо Маньини и бронзового призера мирового первенства-2015 Мишеля Сантуччи на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

      Маньини и Сантуччи наблюдались у доктора Гвидо Порцеллини, который обвиняется в поставках спортсменам запрещенных веществ. Об этом сообщает Corriere.it.

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      Маньини же признан виновным в использовании или попытке использовать запрещенные препараты и в соучастии в допинг схеме, а Сантуччи – только в соучастии.

      Напомним, что пятикратный чемпион мира и обладатель бронзовой медали Олимпийских игр 2012 года по гребле на каноэ Алексей Коровашко дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

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      Теги: Спорт Допинг Плавание
      Источник: 24 Канал
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