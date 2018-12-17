Двум участникам Объединительного собора от УПЦ МП запретили служить: их уволили, – СМИ

Двух участников Объединительного собора 15 декабря от Украинской православной церкви Московского патриархата освободили от должности и запретили им служение. Такое решение было принято на внеочередном заседании Синода УПЦ МП 17 декабря.

Об этом сообщает Громадское.

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Ранее 24 канал сообщал, что Украинская православная церковь Московского патриархата созвала внеочередное заседание Синода.

На заседании священнослужители приняли решение освободить от должности и запретить служение участникам собора.

Священный Синод освободил от управления епархией и запретил в служении митрополита Винницкого и Барского Симеона, а также запретил в служении и снял с должности епископа Киевской митрополии, митрополита Переявлав-Хмельницкого и Вишневского Александра, — объявили после заседания.

Митрополит УПЦ МП Бориспольский и Броварский Антоний отметил, что на соборе объединились две неканонические структуры, поэтому для "Украинской православной церкви это решение не имеет никакого значения".

Как и ранее, в Украине есть только одна каноническая церковь, которую возглавляет митрополит Онуфрий. И это определяют все поместные православные церкви. Украинская православная церковь жива, она действует, она служит своему народу,

— указал митрополит.

К слову, 17 декабря Винницкий Спасо-Преображенский кафедральный собор УПЦ Московского патриархата перешел в состав вновь Православной церкви Украины.

Напомним, что 15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так — Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором Православной церкви Украины станет Михайловский Златоверхий собор, а не София Киевская как сообщалось ранее.

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