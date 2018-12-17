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      Двум участникам Объединительного собора от УПЦ МП запретили служить: их уволили, – СМИ

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      Двум участникам Объединительного собора от УПЦ МП запретили служить: их уволили – СМИ
      Двум участникам Объединительного собора от УПЦ МП запретили служить: их уволили – СМИ / Фото из открытых источников

      Двух участников Объединительного собора 15 декабря от Украинской православной церкви Московского патриархата освободили от должности и запретили им служение. Такое решение было принято на внеочередном заседании Синода УПЦ МП 17 декабря.

      Об этом сообщает Громадское.

      Читайте также: Сможет ли митрополит Епифаний решить наболевшие вопросы для Православной церкви?

      Ранее 24 канал сообщал, что Украинская православная церковь Московского патриархата созвала внеочередное заседание Синода.

      На заседании священнослужители приняли решение освободить от должности и запретить служение участникам собора.

      Священный Синод освободил от управления епархией и запретил в служении митрополита Винницкого и Барского Симеона, а также запретил в служении и снял с должности епископа Киевской митрополии, митрополита Переявлав-Хмельницкого и Вишневского Александра, — объявили после заседания.

      Митрополит УПЦ МП Бориспольский и Броварский Антоний отметил, что на соборе объединились две неканонические структуры, поэтому для "Украинской православной церкви это решение не имеет никакого значения".

      Как и ранее, в Украине есть только одна каноническая церковь, которую возглавляет митрополит Онуфрий. И это определяют все поместные православные церкви. Украинская православная церковь жива, она действует, она служит своему народу,
      — указал митрополит.

      К слову, 17 декабря Винницкий Спасо-Преображенский кафедральный собор УПЦ Московского патриархата перешел в состав вновь Православной церкви Украины.

      Напомним, что 15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так — Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором Православной церкви Украины станет Михайловский Златоверхий собор, а не София Киевская как сообщалось ранее.

      Смотрите видео о новом главе Украинской православной церкви Епифании

       

      Теги: Новости Украины Религия Единая поместная церковь Новости политики УПЦ МП Собор
      Источник: 24 Канал
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