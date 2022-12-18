Дядько-військовий подав заяву на опікунство над 8 дітьми, батьки яких підірвалися на міні

На Житомирщині багатодітні чоловік та жінка підірвались на міні. Сиротами залишились 8 дітей. Однак їхній 24-річний дядько подав на опікунство.

До речі На Житомирщині автомобіль підірвався на міні: загинуло подружжя, осиротіли 8 дітей

У родині Дубовець з Житомирщини восьмеро дітей. Найстаршому 13 років. Наймолодшій 2 місяці. Живуть в селі Копище, що на кордоні з Білоруссю. Днями батьки трагічно загинули, їхнє авто підірвалось на міні. Заяву на опікунство восьми сиріт подав рідний дядько. Йому 24 роки, військовий. Сьогодні завітали до них у гості, привезли допомогу та подарунки. Під час війни багато трагедій. Але життя має йти далі. Завдяки от такому молодому хлопцю, який взяв на себе відповідальність за вісьмох діток. А наше з вами завдання – зробити так, щоб такий хлопець знав, що він не сам.