Девочки, идите нах*р: пассажиры, волонтеры и водитель автобуса поругались через российский фильм

Любимая Николая Сорочука, погибшего от пули снайпера пророссийских боевиков на Донбассе, и ее подруга-волонтер 27 января возвращались с похорон. Они ехали рейсовым автобусом из Луцка в Киев. В дороге в автобусе разгорелся конфликт из-за того, что девушки просили выключить российский сериал, который показывали в салоне.

О неприятном инциденте в рейсовом автобусе, который ехал из Луцка в Киев, рассказала в фейсбуке участница истории, украинский волонтер и медик Ярина Чорногуз.

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Девушка вместе со своей подругой возвращались с Волыни с похорон Николая Сорочука – это любимый человек Ирины Чорногуз, 22-летний военнослужащий из села Лище Луцкого района, который погиб 22 января 2020 от пули снайпера пророссийских боевиков на Донбассе.

Скандал из-за российского контента в рейсовом автобусе: детали

В автобусе, как рассказала Чорногуз, транслировали сериал или фильм на русском языке. Поскольку " наше право не слышать русскоязычный продукт оккупанта в публичном пространстве защищает закон "О функционировании украинского языка как государственного" , девушки вежливо попросили водителя выключить трансляцию контента на русском языке.

Я недавно вернулась из зоны боевых действий, с февраля еду туда снова, и мне противно всю ночь слушать телепродукт оккупантов,

– пояснила Аист.

Водитель это сделать отказался, а когда его начали снимать камерой смартфона, то выбил устройство из рук девушки. В конце концов, водитель согласился выключить сериал, если такие действия поддержит "мнение большинства" в автобусе.

Когда девушки спросили у пассажиров, принципиально ли сейчас смотреть русскоязычный продукт, на них "стала бросаться какая-то женщина, которая говорила, что ей какая разница на каком языке и мы убийцы, потому что ездим на войну, на которую она нас не посылала " (в видеозаписи слышны возгласы: "Девочки, идите нах*р"). При этом "остальные люди из автобуса просто промолчали".

Упоминание, что я возвращаюсь с похорон своего парня-бойца, погибшего, защищая их возможность свободно передвигаться неоккупированными дорогами Украины, встретили молчанием с виноватыми глазами,

– подытожила Чорногуз.

Как отреагировал перевозчик на инцидент в автобусе из-за российского контента

Компания-перевозчик на своей странице в Фейсбук уже отреагировала на ситуацию. В компании говорят, что шокированы.

Администрация выдает на каждый автобус флешки с украинскими лентами. Нам не понятно, как русскоязычный фильм появился на экране автобуса. Что больше всего поразило – это реакция водителей, которые отказались выключить его,

– сообщили у перевозчика.

В компании извинились и пообещали, что таких инцидентов в дальнейшем не будет.