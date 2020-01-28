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      Девочки, идите нах*р: пассажиры, волонтеры и водитель автобуса поругались через российский фильм

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      Волонтеры вышли из автобуса, потому что не могли слышать сераил русском языке / Фейсбук Ярины Чорногуз

      Любимая Николая Сорочука, погибшего от пули снайпера пророссийских боевиков на Донбассе, и ее подруга-волонтер 27 января возвращались с похорон. Они ехали рейсовым автобусом из Луцка в Киев. В дороге в автобусе разгорелся конфликт из-за того, что девушки просили выключить российский сериал, который показывали в салоне.

      О неприятном инциденте в рейсовом автобусе, который ехал из Луцка в Киев, рассказала в фейсбуке участница истории, украинский волонтер и медик Ярина Чорногуз. 

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      Девушка вместе со своей подругой возвращались с Волыни с похорон Николая Сорочука – это любимый человек Ирины Чорногуз, 22-летний военнослужащий из села Лище Луцкого района, который погиб 22 января 2020 от пули снайпера пророссийских боевиков на Донбассе. 

      Скандал из-за российского контента в рейсовом автобусе: детали

      В автобусе, как рассказала Чорногуз, транслировали сериал или фильм на русском языке. Поскольку "наше право не слышать русскоязычный продукт оккупанта в публичном пространстве защищает закон "О функционировании украинского языка как государственного", девушки вежливо попросили водителя выключить трансляцию контента на русском языке. 

      Я недавно вернулась из зоны боевых действий, с февраля еду туда снова, и мне противно всю ночь слушать телепродукт оккупантов,
      – пояснила Аист. 

      Водитель это сделать отказался, а когда его начали снимать камерой смартфона, то выбил устройство из рук девушки. В конце концов, водитель согласился выключить сериал, если такие действия поддержит "мнение большинства" в автобусе. 

      Когда девушки спросили у пассажиров, принципиально ли сейчас смотреть русскоязычный продукт, на них "стала бросаться какая-то женщина, которая говорила, что ей какая разница на каком языке и мы убийцы, потому что ездим на войну, на которую она нас не посылала" (в видеозаписи слышны возгласы: "Девочки, идите нах*р"). При этом "остальные люди из автобуса просто промолчали". 

      Упоминание, что я возвращаюсь с похорон своего парня-бойца, погибшего, защищая их возможность свободно передвигаться неоккупированными дорогами Украины, встретили молчанием с виноватыми глазами,
      – подытожила Чорногуз. 

      Как отреагировал перевозчик на инцидент в автобусе из-за российского контента

      Компания-перевозчик на своей странице в Фейсбук уже отреагировала на ситуацию. В компании говорят, что шокированы. 

      Администрация выдает на каждый автобус флешки с украинскими лентами. Нам не понятно, как русскоязычный фильм появился на экране автобуса. Что больше всего поразило – это реакция водителей, которые отказались выключить его,
      – сообщили у перевозчика. 

      В компании извинились и пообещали, что таких инцидентов в дальнейшем не будет. 

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Украинский язык Транспорт Новости Луцка Новости Киева Российская пропаганда Пророссийские боевики Новости Украины Война на Донбассе
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