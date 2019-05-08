Паника в дыму, – как проходила эвакуация людей из горящего самолета в Москве

Уроки трагедии: выжившие пассажиры "Сухой суперджет" говорят, что 41 человека задохнулись из-за отравления продуктами сгорания материалов в салоне самолета и ограниченного числа выходов для эвакуации.

Рассказывает выживший пассажир Дмитрий Харинин:

"Всех охватила паника. Получается, мы пошли юзом. Самолет разворачивало против часовой стрелки, и весь этот набегающий поток воздуха пошел на горящее крыло и двигатель, сдувая огонь на корпус. Начала нагреваться и дымить обшивка изнутри. Буквально секунд за пять до того, как остановились, почувствовал сзади порывы пламени.

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Я не оборачивался, не смотрел назад. Почему? Не знаю. Сделал два-три шага. Еще был легкий сизый дым. Едкий, конечно. Но его еще можно было пробежать. Но вдруг резко все заполнило густым черным дымом. Дышать было невозможно! Припал к креслам, ниже, где пелены этой не было, сделал два глубоких вдоха, затаил дыхание и начал двигаться к выходу. Там черная пелена резко закончилась, и стояли две бортпроводницы, помогавшие ориентироваться при эвакуации.



Основная версия следствия: ошибочные действия экипажа

В конструкции "Сухой суперджет", очевидно, используются пожароопасные материалы, которые быстро воспламеняются и дают токсичный дым. Погибли те, кто вдохнул продукты сгорания – для отравления достаточно пары вдохов. По словам выживших, кислородные маски они не использовали – но они бы и не спасли, потому что они не герметичны.

Выживший пассажир Олег Молчанов:

И по выживанию – там момент везения и отсутствия паники. Один вдох черного дыма – и человек уже не встанет с места. А учитывая, что видимости нет, то и спасать его никто не будет, тупо не видно. Дышать невозможно. Полнолицевых масок в самолете не было, ну или их не могли найти.

...При пожаре следует защищать органы дыхания – как минимум дышать через влажную ткань, вдох производить как можно ближе к полу, горячий воздух вверху. Это не противогаз для спасения от угарного газа, но это может продлить жизнь на несколько десятков драгоценных секунд, необходимых для спасения, которых не было у погибших пассажиров. Харинин выжил, потому что пытался избежать лишнего вдоха угарного газа. .

Ключевая вина – производителей российского самолета и авиакомпании "Аэрофлот", которая "Суперджеты" эксплуатирует. Конструкция "Суперджета" плохо приспособлена для эвакуации пассажиров, свидетельствует выживший пассажир, мэр Североморска Владимир Евменьков:

Дверь с левой стороны заклинило от удара, и бортпроводница никак не могла ее открыть. Как-то мы вместе с ней ее толкнули, и она поддалась, трап раскатился, и пассажиры стали спускаться на землю и через левую дверь. Аварийного выхода в середине самолета у "Суперджета" нет.



У пассажиров "Суперджет" было 55 секунд на спасение

Харинин отрицает, что пассажиры с ручной кладью тормозили выход из самолета:

"Говорят, что эвакуацию тормозили те, кто тянулся за ручной кладью – считаю, что это полный бред. По видео даже видно – если ручная кладь у кого и была, то небольшая. Сумочки, рюкзачки... Хоть это и инстинкт – документы схватить. Многие вообще без ничего выскочили. Сам видел. Мужчина лет сорока, наверное, был вообще в одних носках. Без телефона, без документов, вообще без всего. Просто выскочил. Чтобы кто-то до последнего тянулся за вещами, мешая в проходе, я говорить не буду. Не видел такого".

Очевидно, люди в задних рядах потеряли сознание, вдохнув черный токсичный угарный газ, и не смогли поэтому выбраться. Их выходу никто не мешал, выходили медленно, но проход оставался открыт. Полосу черного дыма сумели пройти не все. Пассажир Кузнецов сумел выбраться аж с 18-го ряда – он начал движение к выходу еще до остановки самолета. А вот пассажир Пилипчук не сумел выжить, находясь в 9-м ряду – все его соседи спаслись.

При знании и применении правил безопасности при пожаре, при попытке защитить дыхание, пассажиры получили бы драгоценные секунды и сумели бы преодолеть полосу дыма. Это надо знать.

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