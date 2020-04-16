Дым из Чернобыльской зоны пошел на Киев: людей просят закрыть окна и не выходить на улицу

В Киеве 16 апреля в воздухе специалисты зафиксировали продукты горения и задымленность. Власть призывает закрыть окна и не выходить на улицу.

Про це заявили у пресслужбі Київській міській державній адміністрації. Водночас там зазначають, що радіаційний фон в столиці в межах норми.

Актуально Пожежу у зоні відчуження загасили, проте через сильний вітер ситуація – загрозлива

Причиною погіршення стану повітря у Києві стали пожежі у Житомирській області і Зоні відчуження, а також північно-західний вітер.

Фахівці закликають киян:

обмежити перебування на відкритому повітрі;

тримати вікна зачиненими, особливо вночі і рано вранці. При відкритті вікон завішувати кватирки зволоженою тканиною і періодично її змінювати;

ввімкнути системи кондиціонування та очищення повітря;

проводити вологе прибирання, корисно поставити ємності з водою, щоб підвищити вологість повітря;

збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих, зокрема рекомендується пити підсолену і мінеральну лужну воду, молочно-кислі напої (знежирене молоко, молочну сироватку), соки, мінералізовані напої, киснево-білкові коктейлі.



Як зменшити вплив забрудненого повітря для здоров'я / Інфографіка Центру громадського здоров'я

В КМДА також радять у разі появи задишки, кашлю або безсоння звернутися до лікаря.

Зверніть увагу! Жителі столиці повідомляють про задимленість, сильний запах горілого і забруднення повітря у всіх районах Києва. Про таку ж ситуацію повідомляють і на під'їздах до столиці зі сторони Пирятина.

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