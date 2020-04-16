Дым из Чернобыльской зоны пошел на Киев: людей просят закрыть окна и не выходить на улицу
В Киеве 16 апреля в воздухе специалисты зафиксировали продукты горения и задымленность. Власть призывает закрыть окна и не выходить на улицу.
Про це заявили у пресслужбі Київській міській державній адміністрації. Водночас там зазначають, що радіаційний фон в столиці в межах норми.
Актуально Пожежу у зоні відчуження загасили, проте через сильний вітер ситуація – загрозлива
Причиною погіршення стану повітря у Києві стали пожежі у Житомирській області і Зоні відчуження, а також північно-західний вітер.
Фахівці закликають киян:
- обмежити перебування на відкритому повітрі;
- тримати вікна зачиненими, особливо вночі і рано вранці. При відкритті вікон завішувати кватирки зволоженою тканиною і періодично її змінювати;
- ввімкнути системи кондиціонування та очищення повітря;
- проводити вологе прибирання, корисно поставити ємності з водою, щоб підвищити вологість повітря;
- збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих, зокрема рекомендується пити підсолену і мінеральну лужну воду, молочно-кислі напої (знежирене молоко, молочну сироватку), соки, мінералізовані напої, киснево-білкові коктейлі.
Як зменшити вплив забрудненого повітря для здоров'я / Інфографіка Центру громадського здоров'я
В КМДА також радять у разі появи задишки, кашлю або безсоння звернутися до лікаря.
Зверніть увагу! Жителі столиці повідомляють про задимленість, сильний запах горілого і забруднення повітря у всіх районах Києва. Про таку ж ситуацію повідомляють і на під'їздах до столиці зі сторони Пирятина.
Що відомо про поновлення пожежі в Чорнобильській зоні 16 квітня
- Про поновлення пожеж у Чорнобильській зоні повідомив голова Асоціації чорнобильських туроператорів Ярослав Ємельяненко.
- У ДСНС повідомили, що через потужний вітер виникли три місця займання. Втім вони не є масштабними і не становлять особливої загрози.
- Згодом там наголосили, що пожежу, що спалахнула біля села Корогод, вдалось загасити. Проте ситуація залишається загрозливою, адже сильний вітер роздмухує тління.
- У ДСНС також запевняють, що загрози для критичних об'єктів, зокрема "Укриття", "Вектора", немає.
- Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко заявляє, що ситуація з гасінням осередків займання в зоні відчуження Чорнобильської АЕС контрольована, проте через сильний вітер неможливо застосовувати в ліквідації пожежі авіацію.
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