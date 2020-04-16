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      Дым из Чернобыльской зоны пошел на Киев: людей просят закрыть окна и не выходить на улицу

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      Дим з Чорнобильської зони пішов на Київ / ДСНС

      В Киеве 16 апреля в воздухе специалисты зафиксировали продукты горения и задымленность. Власть призывает закрыть окна и не выходить на улицу.

      Про це заявили у пресслужбі Київській міській державній адміністрації. Водночас там зазначають, що радіаційний фон в столиці в межах норми.

      Актуально Пожежу у зоні відчуження загасили, проте через сильний вітер ситуація – загрозлива

      Причиною погіршення стану повітря у Києві стали пожежі у Житомирській області і Зоні відчуження, а також північно-західний вітер.

      Фахівці закликають киян:

      • обмежити перебування на відкритому повітрі;
      • тримати вікна зачиненими, особливо вночі і рано вранці. При відкритті вікон завішувати кватирки зволоженою тканиною і періодично її змінювати;
      • ввімкнути системи кондиціонування та очищення повітря;
      • проводити вологе прибирання, корисно поставити ємності з водою, щоб підвищити вологість повітря;
      • збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих, зокрема рекомендується пити підсолену і мінеральну лужну воду, молочно-кислі напої (знежирене молоко, молочну сироватку), соки, мінералізовані напої, киснево-білкові коктейлі.


      Як зменшити вплив забрудненого повітря для здоров'я / Інфографіка Центру громадського здоров'я

      В КМДА також радять у разі появи задишки, кашлю або безсоння звернутися до лікаря.

      Зверніть увагу! Жителі столиці повідомляють про задимленість, сильний запах горілого і забруднення повітря у всіх районах Києва. Про таку ж ситуацію повідомляють і на під'їздах до столиці зі сторони Пирятина.

      Що відомо про поновлення пожежі в Чорнобильській зоні 16 квітня

      • Про поновлення пожеж у Чорнобильській зоні повідомив голова Асоціації чорнобильських туроператорів Ярослав Ємельяненко. 
      • У ДСНС повідомили, що через потужний вітер виникли три місця займання. Втім вони не є масштабними і не становлять особливої загрози.
      • Згодом там наголосили, що пожежу, що спалахнула біля села Корогод, вдалось загасити. Проте ситуація залишається загрозливою, адже сильний вітер роздмухує тління.
      • У ДСНС також запевняють, що загрози для критичних об'єктів, зокрема "Укриття", "Вектора", немає.
      • Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко заявляє, що ситуація з гасінням осередків займання в зоні відчуження Чорнобильської АЕС контрольована, проте через сильний вітер неможливо застосовувати в ліквідації пожежі авіацію.
      Автор: Эмал Наби
      Теги: Пожар Чернобыль ГСЧС Пожар в Чернобыльской зоне Новости Киева Новости Украины
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