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      Дым от пожара в Чернобыльской зоне понесет на Киев – прогноз

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      Дым может дойти до Киева / фото ГСЧС

      За последние сутки есть несколько позитивных новостей о пожарах в Чернобыльской зоне: там пошел дождь, а также прекратился открытый огонь. Однако, есть прогноз, что дым от пожарища изменит направление и начнет валить прямо на столицу.

      С северного на юго-восточное направление начнет меняться с 7 утра 14 апреля. Прогноз опубликовали в Центре ядерной и радиационной безопасности.

      Подробно Чернобыльская зона горит уже одиннадцатый день: последние новости, фото и видео

      В центре отмечают, что загрязненные воздушные массы преимущественно имеют северо-восточное направление, однако, он изменчивого характера.

      Как видно на интерактивной карте центра, по состоянию на 13 апреля дым еще движется на северо-восток в сторону белорусского Гомеля. Однако, утром 14 апреля его направление изменится и дым начнет накрывать столицу.

      Смотрите интерактивную карту прогноза перемещения дыма из Чернобыля

      Ситуация в Чернобыльской зоне по состоянию на 14 апреля

      • На территории Корогодского, Дитяткивского, Паришивского и Денисовецкого лесничеств продолжается тушение пожаров.
      • Открытого огня нет. Наблюдается незначительное тление лесной подстилки отдельными очагами.
      • Всего на территории зоны отчуждения привлечены 415 человек и 98 единиц техники.
      • Радиационный фон в Киеве и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений.
      • Вечером 13 апреля над горящей территорией пошел дождь: это значительно упростило задание спасателям.
      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Чернобыль Новости Киева ГСЧС Пожар в Чернобыльской зоне
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