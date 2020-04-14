Дым от пожара в Чернобыльской зоне понесет на Киев – прогноз
За последние сутки есть несколько позитивных новостей о пожарах в Чернобыльской зоне: там пошел дождь, а также прекратился открытый огонь. Однако, есть прогноз, что дым от пожарища изменит направление и начнет валить прямо на столицу.
С северного на юго-восточное направление начнет меняться с 7 утра 14 апреля. Прогноз опубликовали в Центре ядерной и радиационной безопасности.
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В центре отмечают, что загрязненные воздушные массы преимущественно имеют северо-восточное направление, однако, он изменчивого характера.
Как видно на интерактивной карте центра, по состоянию на 13 апреля дым еще движется на северо-восток в сторону белорусского Гомеля. Однако, утром 14 апреля его направление изменится и дым начнет накрывать столицу.
Смотрите интерактивную карту прогноза перемещения дыма из Чернобыля
Ситуация в Чернобыльской зоне по состоянию на 14 апреля
- На территории Корогодского, Дитяткивского, Паришивского и Денисовецкого лесничеств продолжается тушение пожаров.
- Открытого огня нет. Наблюдается незначительное тление лесной подстилки отдельными очагами.
- Всего на территории зоны отчуждения привлечены 415 человек и 98 единиц техники.
- Радиационный фон в Киеве и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений.
- Вечером 13 апреля над горящей территорией пошел дождь: это значительно упростило задание спасателям.
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