Дым от пожара в Чернобыльской зоне понесет на Киев – прогноз

За последние сутки есть несколько позитивных новостей о пожарах в Чернобыльской зоне: там пошел дождь, а также прекратился открытый огонь. Однако, есть прогноз, что дым от пожарища изменит направление и начнет валить прямо на столицу.

С северного на юго-восточное направление начнет меняться с 7 утра 14 апреля. Прогноз опубликовали в Центре ядерной и радиационной безопасности. Подробно Чернобыльская зона горит уже одиннадцатый день: последние новости, фото и видео В центре отмечают, что загрязненные воздушные массы преимущественно имеют северо-восточное направление, однако, он изменчивого характера. Как видно на интерактивной карте центра, по состоянию на 13 апреля дым еще движется на северо-восток в сторону белорусского Гомеля. Однако, утром 14 апреля его направление изменится и дым начнет накрывать столицу. Смотрите интерактивную карту прогноза перемещения дыма из Чернобыля Ситуация в Чернобыльской зоне по состоянию на 14 апреля На территории Корогодского, Дитяткивского, Паришивского и Денисовецкого лесничеств продолжается тушение пожаров.

Открытого огня нет. Наблюдается незначительное тление лесной подстилки отдельными очагами.

Наблюдается лесной подстилки отдельными очагами. Всего на территории зоны отчуждения привлечены 415 человек и 98 единиц техники.

Радиационный фон в Киеве и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений .

в Киеве и Киевской области . Вечером 13 апреля над горящей территорией пошел дождь: это значительно упростило задание спасателям.