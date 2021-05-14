Задымился багаж в Одесском аэропорту: пассажир затушил его и побежал на рейс – видео
Инцидент произошел в Одесском аэропорту около 7 утра 14 мая. Во время посадки на рейс багаж задымился в руках у пассажира.
Источник:телеграм "Одесса сейчас"
Сотрудники аэропорта вывели мужчину и подождали, пока он не потушил его. Тогда он бросил багаж и побежал на свой рейс.
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Задымил багаж: детали
- По данным очевидцев, происшествие произошло в 06:55.
- В это время проводилась посадка на утренний рейс в Киев.
- Багаж задымил и выдал несколько ударов.
- Охрана аэропорта вывела пассажира.
- У входа он начал разворачивать свой багаж, а затем он вспыхнул.
- Оказалось, мужчина замотал в пленку старый электросамокат.
- Он пытался его затушить, а потом бросил и побежал, чтобы успеть на рейс.
- К счастью, инцидент произошел еще на моменте посадки, а не в полете.
- В ГСЧС Одессы в комментарии 24 каналу, сообщили, что спасатели не выезжали на тушение в аэропорт.
Пассажир пушит свой багаж: видео
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