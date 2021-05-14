Инцидент произошел в Одесском аэропорту около 7 утра 14 мая. Во время посадки на рейс багаж задымился в руках у пассажира.

Сотрудники аэропорта вывели мужчину и подождали, пока он не потушил его. Тогда он бросил багаж и побежал на свой рейс.

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Задымил багаж: детали

По данным очевидцев, происшествие произошло в 06:55.

В это время проводилась посадка на утренний рейс в Киев.

Багаж задымил и выдал несколько ударов.

Охрана аэропорта вывела пассажира.

У входа он начал разворачивать свой багаж, а затем он вспыхнул.

Оказалось, мужчина замотал в пленку старый электросамокат.

Он пытался его затушить, а потом бросил и побежал, чтобы успеть на рейс.

К счастью, инцидент произошел еще на моменте посадки, а не в полете.

В ГСЧС Одессы в комментарии 24 каналу, сообщили, что спасатели не выезжали на тушение в аэропорт.

Пассажир пушит свой багаж: видео