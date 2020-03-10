"Дыра" в бюджете: из-за чего задерживают выплату стипендий и индексацию пенсий

В феврале часть населения не получила выплаты, а индексацию пенсий перенесли на полгода. Почему так произошло, что будет дальше и откуда у нас "дыра" в бюджете, рассказываем в материале сайта 24 канала.

Что с бюджетом сейчас

Всего за год "дыра" в бюджете выросла на треть. На конец 2019 дефицит бюджета составил 78 миллиардов гривен. За первые два месяца 2020 добавились еще 17,2 миллиарда, что в целом составляет свыше 95 миллиардов гривен.

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Проблема в том, что Украине не только не хватает денег на различные программы на выплаты, а и нужно выплачивать долги иностранным партнерам и инвесторам. На 2020 год приходится пик выплат по долговым обязательствам – 16,8 миллиарда долларов.

Какие выплаты задерживают

Индексация пенсий

Сначала считали, что ежегодная индексация пенсий состоится в марте, поскольку в этом же месяце ее проводили в прошлом году. Тогда выплаты выросли на 17-18%.

Однако сейчас в бюджете нет денег для проведения индексации. Бывшая министр социальной политики заявила в Facebook, что индексацию проведут в сентябре этого года.

Нынешнее обновление, как и предыдущее, произойдет с учетом уровня средней зарплаты и инфляции. По подсчетам экс-руковолительницы Минсоцполитики, в этом году пенсии в среднем вырастут на 216 гривен.

Чтобы проиндексировать пенсии в этом месяце (в марте – ред.), дополнительно потребовалось бы около 2,2 миллиарда гривен. То есть, за десять месяцев – около 22 миллиардов гривен, а с учетом повышения пенсий другим категориям пенсионеров, в частности, военных пенсий – около 30 миллиардов гривен в этом году,

– подсчитал экс-министр социальной политики Андрей Рева.

Как индексируют пенсии? При индексации принимают во внимание 2 фактора – средняя заработная плата и инфляция. Средняя зарплата за год выросла на 16%, с запланированными на 1 июля и 1 декабря этого года поднятиями "минималки" она может снова вырасти. Инфляция же наоборот сократилась и в 2019 составила 4,1%. Несмотря на это, пенсии могут повысить на 10-11%.

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что для индексаций нужны деньги из бюджета. Сейчас такой возможности нет, но пообещал, что в этом году индексациям быть. Шмыгаль добавляет, что нужно пересмотреть госбюджет 2020 и увеличить расходы на пенсии и другие соцвыплаты.

Стипендии и медобслуживание

Студенты, которые получают стипендию после 17 числа, в феврале ее не получили. В МОН обещают, что стипендии за февраль поступят в марте и в дальнейшем задержек не будет. Отмечают, что причина – не в бюджетной "дыре", а, по сути, в бюрократии.

Из-за того, что сейчас утверждают десятки паспортов бюджетных программ, среди которых – паспорт по выплатам стипендий, студенты в некоторых вузах получат средства за февраль на месяц позже,

– сообщают в пресс-службе МОН.

Кроме стипендий не утвердили еще ряд бюджетных паспортов. В общем, по данным Государственной казначейской службы, по состоянию на 6 марта не поступило 114 паспортов бюджетных программ. Паспорт на выплаты стипендий утвердили, поэтому в дальнейшем задержек быть не должно. Между тем паспорт на реализацию программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения (72 миллиарда гривен) еще не утвердили.

В целом в феврале не провели кассовых расходов почти на 33 миллиарда гривен, а это 41,1% от плана. Половина из этих невыполненных расходов – зарплаты, стипендии и пенсии.

Будут ли задержки в дальнейшем

Такие выплаты, как зарплаты, пенсии, стипендии или социальные пособия – гарантированы государством. Если на них нет денег в соответствующем фонде, то деньги берут из бюджета. Так было с пенсиями.

По словам бывшего премьера Гончарука, дефицит Пенсионного фонда в январе 2020 составил свыше 173 миллиардов гривен.

Объем ассигнований на финансирование пенсионных программ составляет 172,576 миллиарда гривен. Обращаю внимание, что бюджет Пенсионного фонда Украины на 2020 год является сбалансированным,

— написал Гончарук.

То есть деньги, которых не хватало, взяли из общего бюджета. В 2020 году будет значительная нехватка денег в бюджете, но от этого не должны задерживать выплаты. Зато могут экономить на других программах, например, строительство дорог. Также могут откладывать плановые повышения выплат, как уже сделали с индексацией пенсий.

Почему появился дефицит бюджета

За первые два месяца 2020 года дефицит бюджета составил 17,2 миллиарда гривен, по данным Министерства финансов. Из них 13 миллиардов – за январь и 4,2 миллиарда – за февраль. Таким образом поступления в бюджет за 2 месяца на 12% ниже, чем ожидали.

На это есть несколько причин. Основная причина – укрепление гривны. Этот, казалось бы, позитивный процесс негативно влияет на экономику. Украина активно торгует с другими странами. Укрепление гривны делает украинские услуги и продукты более дорогими для иностранных партнеров. В основном украинские производители сохраняют цены в иностранной валюте и таким образом просто получают меньше доходов в гривне.

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Более 80% дефицита бюджета вызвали низкие поступления с таможни.

Как курс гривны влияет на поступления с таможни Объясняем на примере. За 2019 год гривна укрепилась примерно на 16%. Это означает, что за тот же импортный товар в долларе платили на 16% меньше в конце года, чем в начале. И хотя гривна потеряла в цене в начале 2020, она все же крепкая.

В бюджете 2020 года гривну заложили на уровне 27 к доллару. Сейчас гривна колеблется около 25 за доллар, что на 7,5% меньше. Поэтому и растаможивание приносит меньше денег, чем ожидали. Кроме того, некоторые акцизы, в частности на топливо, прикреплены к курсу евро. Поэтому поступления по уплатам акцизов тоже ниже.



Среднегодовой курс гривны относительно доллара / Инфографика 24 канала

Интересно, что Китай долгие годы намеренно обесценивал свою валюту, чтобы продавать товары и услуги на международном рынке дешевле.

Есть и позитивная сторона укрепления гривны – обслуживать внешний долг теперь дешевле, поскольку мы занимаем в евро или долларе, которые относительно гривны упали.

Где взять деньги

Украина может в очередной раз одолжить деньги. Наиболее выгодным вариантом является кредит от МВФ, который мы обычно берем под 3%. Но с этим сейчас проблемы. Программу должны были утвердить еще в феврале, однако Украина не выполнила требования кредитора – принятие закона о невозможности возвращения банков экс-владельцам, завершение начатых реформ и урегулирование тарифов.

Привлечение средств путем размещения ОВГЗ. Министерство финансов делает это каждую неделю. В частности, только в феврале таким образом привлекли почти 16 миллиардов гривен в среднем под 10% годовых.

Однако новоназначенный министр финансов Игорь Уманский ранее заявлял, что считает размещение ОВГЗ аферой, а реформы от МВФ – "а-ля реформами". Поэтому пока неизвестно как новый Кабмин собирается наполнять и без того малый бюджет.

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Как правило, страны, которые сталкиваются с подобного рода проблемами, могут увеличивать ставку НДС. Не резко, на 1-2 процентных пункта. Это может быть дополнительным компенсатором. Но есть риск, что в таком случае будет сохранен высокий уровень "тени" в экономике,

– отметил экономист Олег Устенко в комментарии РБК-Украина.

Новый премьер-министр уже анонсировал пересмотр бюджета 2020. Планируют увеличить расходы на социальные выплаты и пересмотреть курс гривны.