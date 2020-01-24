Дырявые корпуса БТР-4 для войска: на уже готовой технике обнаружили такой же брак

После обнародования в СМИ информации о дырявых корпусах брони, которыми хотели укреплять новенькие БТР-4 для ВСУ, Минобороны и Укроборонпром начали масштабную проверку. Аналогичные дефекты обнаружили и на уже готовых бронетранспортерах, которые находятся в местах постоянной дислокации.

Рабочая группа специалистов Минобороны и Укроборонпрома проверила наличие повреждений упрочняющей наплавки на сварных соединениях бортов бронетранспортеров БТР-4Е в местах их дислокации, сообщает Министерство оборорони Украины.

Важно! Украинской армии хотели поставлять БТР-4 с решетом вместо брони: фото и видео

Повреждения наплавки подтверждены уже на нескольких бронетранспортерах. Сейчас рабочая группа определяет обстоятельства и причины возникновения этих дефектов.

Для того, чтобы не допустить попадание бракованной техники в военные Вооруженные силы Украины, министество обороны временно не будет принимать БТР-4.

Что известно о дырявых корпусах брони для БТР 4? Первые три бронированных корпуса, которые "Лозовский кузнечно-механический завод" поставил харьковским конструкторам, имели явные признаки брака. Специалисты утверждают, что в случае с этим недостатком говорится не об обычном "проваре", а о пустотах под тонкими слоями металла и трещинах, которые едва скрываются под краской.



Более того, брони корпуса в таком состоянии, что на них даже нельзя будет установить узлы и агрегаты. Как утверждают журналисты, для этого их еще придется "допиливать напильником".

Теперь оборонное ведомство пытается выяснить, не попала ли бракованная броня к военным в результате злоупотреблений со стороны чиновников.

Могут ли чиновники быть причастными к этому? Вполне! Поскольку на всей бракованной броне были штампы Минобороны о том, что с ними "все в порядке".

Если такие факты будут доказаны, Министерство обороны обещает привлечь к ответственности всех виновных в преступных действиях.

Дырявые корпуса брони для БТР-4: смотрите фото

Как производитель объясняет поставки бракованной брони

Руководство "Лозовского кузнечно-механического завода", который занимается изготовление корпусов брони, утверждает, что трещины возникают в процессе сварки. Об этом сообщает Укроборонпром.

Стоит взглянуть: Укроборонпром презентовал первый украинский военный беспилотник "Берегиня": видео

Мол, это является неотъемлемой частью технологического процесса изготовления брони и устраняется в конце во время изготовления конечной продукции. Впрочем, как выше уже отмечалось, готовая продукция имеет аналогичный брак. То есть, не устранились.

Поэтому руководство госконцерна будет требовать от производителя в полном объеме и за собственный счет выполнить свои обязательства о качестве комплектующих в соответствии с требованиями технической документации.

Что известно о БТР-4? БТР-4 "Буцефал" – полноприводный восьмиколесный бронетранспортер, разработанный в Украине Харьковским конструкторским бюро. Предназначен для транспортировки бойцов механизированных подразделений и огневой поддержки в бою.