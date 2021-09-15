Дышал газом для прикола: рассказали детали гибели подростка на Днепропетровщине

На Днепропетровщине 13 сентября погиб 15-летний подросток, который надышался газа из баллона и отравился. Впоследствии стало известно, что это был газ для заправки зажигалок. Также рассказали много деталей этой трагедии и о погибшем.

Парень начал вдыхать газ, чтобы снять видео для соцсетей. Вместе с погибшим была его 14-летняя девушка и друзья.

Это событие Для прикола в тиктоке: под Днепром подросток надышался газом, его не спасли

Хотел всегда выделиться

Правоохранители расследуют это событие как несчастный случай. Также правоохранители рассказали, что погибший не имел проблем с законом и был из хорошей семьи.

Это хороший парень, но вел себя он довольно дерзко, возможно, пытался таким образом как-то продемонстрировать свои способности,

– сказала пресс-секретарь полиции Днепропетровщины Анна Старчевская.

Также о погибшем рассказали в горном лицее, куда он недавно поступил учиться на сварщика. Там рассказали, что парень всегда старался как-то выделиться. Однако это было скорее преимуществом характера, поскольку он во всем хотел участвовать.

Бабушка парня говорит, что до сих пор не может поверить в случившееся. Она видела Николая накануне и тогда никаких волнений за его состояние не было.

Причину гибели еще устанавливают

Какой именно газ вдыхал подросток, пытаются установить судмедэксперты. Это поможет сказать, почему наступила мгновенная смерть. Врачи областного токсикологического центра после трагедии отметили, что эксперименты с газообразными веществами крайне опасны.

Преимущественно происходит асфиксионное удушение из-за нехватки кислорода. Парень мог вдохнуть пропан, бутан и большое количество других смесей.

Больше всего результаты экспертиз ждут в лицее, где учился подросток. Там планируют прочитать лекцию-предупреждение для всех учеников.

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