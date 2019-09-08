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      Дышать на Земле будет нечем, – Яковина об угрозе пожаров в РФ и Бразилии

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      Какие могут быть последствия пожаров в России и Бразилии?
      Какие могут быть последствия пожаров в России и Бразилии? / rusk.ru

      Четверть всего кислорода в мире производится в амазонских лесах. Еще 25% жители планеты получают от сибирской тайги. Однако масштабные пожары могут привести к неслыханным последствиям.

      Журналист Иван Яковина в своем видеоблоге "Безумный мир" рассказал, что пожары в Сибири и амазонских тропических лесах набирают гигантских оборотов. Однако президент России Владимир Путин и глава Бразилии Жаир Болсонару ничего не делают, чтобы остановить огонь.

      Примечательно: Площадь пожарищ амазонских лесов выросла на 83 %: фото и видео

      "Путин и Болсонару нисколько не заботятся о своем народе и своих странах. Это плохо, но это их дело. Но сейчас они начали уничтожать уже то, что им точно не принадлежит – леса, которые росли миллионы лет до их появления на свет", – сказал Яковина.

      По его словам, от здоровья этих лесов зависит благосостояние всей нашей планеты, всех ее жителей – и животных, и людей.

      Если эти двое продолжат уничтожение сибирской тайги и амазонской сельвы в таких темпах, то вскоре всем нам понадобятся кислородные баллоны, ведь дышать на планете Земля будет уже нечем,
      – предположил журналист.

      Что известно о пожаре в России и Бразилии?

      Сибирь пылает уже с середины июля. Огонь тушат только там, где есть угроза населенным пунктам. Ведь это, по словам российских властей, "экономически нецелесообразно".

      Дело дошло до абсурда, когда людям в тайгу привезли баллоны с кислородом, чтобы они могли просто подышать и не задохнулись от дыма пожаров.

      Смотрите видео о масштабных пожарах в Сибири:

      На противоположном краю Земли – в Бразилии – происходит примерно то же самое. Так случилось, что с приходом к власти Жаира Болсонару в амазонских тропических лесах начались гигантские лесные пожары.

      Их уже признали самыми масштабными в регионе за последние 5 лет. Сам же президент обвиняет в поджогах правозащитников. По его словам, они хотят таким образом разрушить его популярность.

      Смотрите фото (Getty images) пожаров в амазонских лесах: 

      Смотрите полный выпуск видеоблога​ "Безумный мир": 

       

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      Теги: Новости России Видеоблоги Чрезвычайное происшествие Владимир Путин Бразилия Пожар Пожар в Сибири
      Источник: 24 канал
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