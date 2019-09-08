Дышать на Земле будет нечем, – Яковина об угрозе пожаров в РФ и Бразилии

Четверть всего кислорода в мире производится в амазонских лесах. Еще 25% жители планеты получают от сибирской тайги. Однако масштабные пожары могут привести к неслыханным последствиям.

Журналист Иван Яковина в своем видеоблоге "Безумный мир" рассказал, что пожары в Сибири и амазонских тропических лесах набирают гигантских оборотов. Однако президент России Владимир Путин и глава Бразилии Жаир Болсонару ничего не делают, чтобы остановить огонь.

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"Путин и Болсонару нисколько не заботятся о своем народе и своих странах. Это плохо, но это их дело. Но сейчас они начали уничтожать уже то, что им точно не принадлежит – леса, которые росли миллионы лет до их появления на свет", – сказал Яковина.

По его словам, от здоровья этих лесов зависит благосостояние всей нашей планеты, всех ее жителей – и животных, и людей.

Если эти двое продолжат уничтожение сибирской тайги и амазонской сельвы в таких темпах, то вскоре всем нам понадобятся кислородные баллоны, ведь дышать на планете Земля будет уже нечем,

– предположил журналист.

Что известно о пожаре в России и Бразилии?

Сибирь пылает уже с середины июля. Огонь тушат только там, где есть угроза населенным пунктам. Ведь это, по словам российских властей, "экономически нецелесообразно".

Дело дошло до абсурда, когда людям в тайгу привезли баллоны с кислородом, чтобы они могли просто подышать и не задохнулись от дыма пожаров.

Смотрите видео о масштабных пожарах в Сибири:

На противоположном краю Земли – в Бразилии – происходит примерно то же самое. Так случилось, что с приходом к власти Жаира Болсонару в амазонских тропических лесах начались гигантские лесные пожары.

Их уже признали самыми масштабными в регионе за последние 5 лет. Сам же президент обвиняет в поджогах правозащитников. По его словам, они хотят таким образом разрушить его популярность.

Смотрите фото (Getty images) пожаров в амазонских лесах:

Смотрите полный выпуск видеоблога​ "Безумный мир":