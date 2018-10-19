"Джакузи среди двора": более 300 труб прорвало в Киеве из-за возобновления поставок горячей воды

Некоторые сети в столице Украины проложены еще в 60-х годах прошлого века, поэтому из-за восстановления поставки горячей воды после длительного простоя подверглись значительной нагрузке – ведь заработали все котельные, которые были остановлены длительное время из-за отсутствия природного газа. В результате за сутки в Киеве произошло более трех сотен прорывов теплосетей.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.

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Наиболее заметным стал случай на Борщаговке – трубу с горячей водой просто разорвало, в результате чего кипятком залило дворы жилых домов, как сообщили в Telegram-канале "Kyiv Live". К слову, рядом выполнялись ремонтные работы коммунальщиками.

"На Борщаговке настоящий армагедон. С самого утра рванули трубы, а посреди двора образовалось джакузи", – говорится в сообщении.

Тем временем на улице Ромена Ролана прорывает теплосети еще с понедельника, 15 октября.

Комментарий жительницы улицы Роллана в Киеве

Как свидетельствуют жители домов поблизости, коммунальщики на проблему не реагируют.



Улица Ромена Роллана

Официально в "Киевтеплоэнерго" заявляли, что в процессе подготовки к отопительному сезону заменено 24 километра поврежденных тепловых сетей и ликвидировано более пяти тысяч повреждений сетей. Впрочем, высокий уровень аварийности в Печерском, Шевченковском, а также Подольском и Оболонском районах – признали. И теплосети действительно не оказались полностью готовыми к запуску горячей воды.