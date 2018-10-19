"Джакузи среди двора": более 300 труб прорвало в Киеве из-за возобновления поставок горячей воды
Некоторые сети в столице Украины проложены еще в 60-х годах прошлого века, поэтому из-за восстановления поставки горячей воды после длительного простоя подверглись значительной нагрузке – ведь заработали все котельные, которые были остановлены длительное время из-за отсутствия природного газа. В результате за сутки в Киеве произошло более трех сотен прорывов теплосетей.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.
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Наиболее заметным стал случай на Борщаговке – трубу с горячей водой просто разорвало, в результате чего кипятком залило дворы жилых домов, как сообщили в Telegram-канале "Kyiv Live". К слову, рядом выполнялись ремонтные работы коммунальщиками.
"На Борщаговке настоящий армагедон. С самого утра рванули трубы, а посреди двора образовалось джакузи", – говорится в сообщении.
Тем временем на улице Ромена Ролана прорывает теплосети еще с понедельника, 15 октября.
Комментарий жительницы улицы Роллана в Киеве
Как свидетельствуют жители домов поблизости, коммунальщики на проблему не реагируют.
Улица Ромена Роллана
Официально в "Киевтеплоэнерго" заявляли, что в процессе подготовки к отопительному сезону заменено 24 километра поврежденных тепловых сетей и ликвидировано более пяти тысяч повреждений сетей. Впрочем, высокий уровень аварийности в Печерском, Шевченковском, а также Подольском и Оболонском районах – признали. И теплосети действительно не оказались полностью готовыми к запуску горячей воды.
Пантелеев, тем временем, отметил, что 34 аварийно-восстановительные бригады "Киевтеплоэнерго" работают круглосуточно, чтобы устранить последствия прорывов.
Вопрос поставки горячей воды зависел, как вы заметили, не только от киевской власти. Мы делали все, чтобы восстановить воду и чтобы город на себя не взял миллиард штрафных санкций,
– добавил чиновник.
Однако, не все читатели поста чиновника согласились с его аргументами.
Комментарий к сообщению Сергея Пантелеева
В частности, Владимир Mezentsev отметил, что проблема износа сетей характерна для всех украинских городов, ведь их восстановлением никто не занимался в течение всех лет независимости. "Количество прорывов будет расти, и к этому надо быть готовым", – подчеркнул он.
К слову, в октябре 2017 года Киев так же страдал от поломок в теплосетях. В частности, 30 октября в районе Чоколовка прорвало трубы горячего водоснабжения, был затоплен подземный переход на площади Космонавтов, зафиксированы прорывы на Ушинского. 29 октября затопило дорогу на Караваевых дачах. Еще один прорыв произошел 12 октября на проспекте Лобановского – часть проспекта залило водой из канализационного люка. 4 октября река горячей воды текла по улице Большой Васильковской.