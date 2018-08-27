Джамале 35: правила жизни и лучшие цитаты

Сусана Алимовна Джамаладинова, или просто Джамала. Сегодня, 27 августа, она празднует свой 35 день рождения. Гордая представительница крымскотатарского народа, талантливый музыкант и настоящая украинка! К празднику редакция 24 канала собрала правила жизни прекрасной Джамалы.

Немного про Джамалу

Победительница Евровидения-2016 давно начала музыкальную карьеру и успела влюбить в свой волшебный голос миллионы поклонников. Ее музыка сочетает в себе джаз, ритм-н-блюз и этнические вкрапления.

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Музыкант родились в Киргизии. Туда убегала ее прабабушка после депортации крымских татар с полуострова. Позже семья вернулась на родину, где и росла Сусанна. Но, как мы знаем, уже взрослой Джамале пришлось повторить судьбу прабабушки после аннексии Крыма Россией...



Джамала с родными

Родители певицы – тоже музыканты. В детстве Сусанна мечтала стать певицей и ветеринаром. По крайней мере, наполовину мечта осуществилась. Образование у Джамалы музыкальное. Она с детства серьезно работала над будущей карьерой. С юности она участвовала в различных конкурсах и фестивалях.

Переломным моментом стала победа на молодежном конкурсе "Новая волна" в 2006 году. А там понеслось! Джамала разорвала контракт с продюсером Еленой Коляденко (она хотела сделать из певицы традиционную русскоязычную поп-диву) и с каждым годом становилась все более популярной.

После "Новой волны" Джамала замахнулась на "Евровидение". Однако в отборочном туре проиграла Мике Ньютон. В 2016 певица таки представила Украину на конкурсе и привезла нам победу!

В 2017 году Джамала вышла замуж. А через год певица родила первенца. Своего сына она назвала Эмиром-Рахман Сеит-Бекир ог'ли Сулеймановым.



Любимый Джамалы на 8 лет моложе

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa) 27 Кві 2018 р. о 2:19 PDT

Она уникальна и голосом, и мыслями. Нам есть чему у нее поучиться! Предлагаем прочитать топ-цитаты музыканте.

5 фактов про Джамалу: видео

Допис, поширений LIFESTYLE 24 (@lifestyle24ukraine) 27 Сер 2018 р. о 1:36 PDT

Про счастье

Счастливый человек чувствует себя комфортно в любой стране или месте.

"Счастье для меня – это когда нет ненависти между людьми, среди которых я живу. Когда люди хорошо относятся друг к другу. Не обязательно любить, но важно уважать другого человека", – убеждена певица.



Джамала на "Евровидении"

Про деньги

Я мечтаю ровно про такой гонорар, который обеспечил бы мне спокойное существование, чтобы спокойно записать альбом, чтобы не концертировать хотя бы три месяца.

"Папа меня учил, что нельзя оставлять еду на тарелке и накапливать вещи, которыми ты не пользуешься", – как-то поделилась воспоминаниями Джамала.

Про музыку

Я каждый раз пою так, будто это мое последнее выступление.

"Врет и творческий человек, который говорит, что ему безразлично, что думают люди", – уверена певица.



Джамала не скрывает эмоций

"Сейчас такое время, что всем некогда. Люди не слушают музыку альбомами, у всех есть время только на модный торчок, когда просто проезжает машина, из которой доносится какая-то радиостанция. А вот сесть послушать музыку полностью, сходить на концерт и послушать его целиком, прочитать книгу, а не просто цитаты из Facebook, не хватает времени, темп ускорился. От этого мне как-то грустно. Потому что мы пропускаем что-то очень важное", – поделась она мыслями.

Жизненное кредо

Мое жизненное кредо – арабская пословица: "Ни один сосуд не вмещает больше своего объема, кроме кувшина знаний – он постоянно расширяется".



С днем рождения, Джа! Пусть цветов всегда хватает

Поздравляем Джамалу с праздником! И искренне благодарим за творчество.