Джамала или Даша Астафьева? Угадайте украинскую звезду по детским фото
Элегантные, красивые, стильные, порой эротичные, роскошные – такими мы привыкли видеть звезд. Однако каждая из них когда-то была маленьким ребенком, которая любила баловаться и есть сладости.
Сегодня, 1 июня, в Украине отмечают День защиты детей. Этот праздник является международным, однако каждая нация по-разному проводит этот день, не забывая о своих особых традициях.
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В День защиты детей 24 канал предлагает пройти тематический тест и узнать на архивных фотографиях украинских знаменитостей.
Источник: 24 Канал
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