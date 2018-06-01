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Джамала поделилась опытом материнства в любимой кофейне: нежные фото

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Джамала для Vogue Ukraine
Джамала для Vogue Ukraine / vogue.ua

Украинская певица Джамала в рамках Дня защиты детей для украинского издания Vogue Ukraine рассказала, как изменилась ее жизнь после материнства и почему она продолжала работать на телевизионном проекте на 8 месяце беременности.

34-летняя артистка в стильном черном платье с аксессуарами рассказала о личном в кафе мужа "TAKAVA Coffee-Buffet". В интервью Джамала поделилась, что несмотря на большие изменения после рождения ее первенца Эмира, она все равно находит время на творчество.

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Конечно, с рождением ребенка многое меняется, и отношение к миру и музыке в том числе. Но я не скажу, что это для меня слишком сложно. У меня есть совершенно замечательные бабушки и дедушки, которые готовы прийти на помощь в любое время дня и ночи. К тому же мы нашли няню. У меня остается время для творчества и съемок, даже несмотря на то, что я сейчас кормлю,
– призналась Джамала.

Джамала для Vogue Ukraine

Она также рассказала, что во время проекта "Голос страны" 8 сезон на телеканале "1+1" на 8 месяце беременности она сильно заболела гриппом. Купив все разрешенные лекарства, она отправилась на съемочную площадку и все равно продолжала работать.

"Когда я села в кресло и начала слушать и комментировать, мысли о болезни отошли на второй план. Домой попала уже в час ночи. Несмотря на мое состояние, все прошло хорошо. Но на самом деле я себя чувствовала бесконечно виноватой. Я не могла подвести людей, но в конце концов здоровье моего ребенка для меня важнее всего. Это была действительно сложная ситуация", – поделилась звезда.

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Джамала для Vogue Ukraine


Джамала для Vogue Ukraine

Теги: Дети Мода Звездные мамы Музыка Джамала LifeStyle
Источник: Vogue Ukraine
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