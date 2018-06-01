Джамала показала фото с сыном: волшебный снимок

Украинская певица Джамала получает удовольствие от материнства, что демонстрирует на своей странице в Instagram. В День защиты детей певица решила показать волшебное фото с сыном.

Как известно, Джамала родила первенца 24 марта. Артистка назвала сына Эмир-Рахманом. Совместно с мужем – бизнесменом Бекиром Сулеймановым – певица воспитывает сына и не спешит обращаться за помощью к родителям. В то же время свою вокальную карьеру Джамала решила не прекращать, поэтому активно участвует в съемках и стильных фотосессиях.

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Несмотря на насыщенный график, звезда умело совмещает материнство и работу. Это она демонстрирует на своей странице в сети. Милые семейные снимки с маленьким сыном умиляют всех поклонников певицы.

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa) 8 Тра 2018 р. о 6:51 PDT

Пока Джамала не готова показать лицо Эмира-Рахмана. Однако последнее фото немного больше дало представление поклонникам о том, как выглядит малыш. На снимке Джамала позирует перед камерой, держа на руках сына. Лицо ребенка артистка нежно прижала к своему телу, что придало фотографии еще большего очарования. Поэтому поклонники увидели только голову младенца и маленькую милую ручку.

Сегодня Международный день ребенка. "Человек является личностью, несмотря на то, какого он возраста",

– написала Джамала, использовав цитату доктора Сьюса.