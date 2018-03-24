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Джамала показала, как на самом деле проходят репетиции с участниками проекта "Голос страны"

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Джамала
Джамала / Фото из открытых источников

Певица Джамала, которая является судьей на популярном вокальном телепроекте "Голос страны", показала кадры с подготовки к эфирам. Звезда поделилась видео, на котором она тренирует участников шоу.

Джамала, которая ожидает появления первенца, активно занимается с участниками телешоу "Голос страны" вокальными упражнениями, при этом наигрывая мелодию на синтезаторе. Такое видео певица опубликовала на странице в Instagram.

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Звезда много времени уделяет работе тренера, что демонстрирует и во время прямых эфиров, и за кулисами. На кадрах Джамала показывает казаку Сиромахе и Ирине Федишин, как правильно дышать во время пения. Этими советами она поделилась со всеми поклонниками.

Снова про дыхание. Без него, родимого, никуда. Светлый, темный, широкий, близкий звуки зависят от правильного или неправильного дыхания. Если у вас есть зажим в аппарате (ротовом, – ред.) – наклоните корпус и попробуйте спеть, не прилагая усилий,
– пояснила Джамала.

Звезда добавила, что во время работы она часто забывает о своем внешнем виде. Поэтому, сконцентрировав внимание на вокальних упражнениях, Джамала напрочь забыла поправить свою прическу, что видно в видео. Однако такой образ звезды только добавил ей очарования, уверены сторонники.

Теги: Музыка LifeStyle Джамала
Источник: 24 Канал
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