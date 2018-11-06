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      Джамала поразила невероятной схожестью с героиней мультфильма "Ральф-Разрушитель 2"

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      Джамала приняла участие в украинском дубляже мультфильма "Ральф-Разрушитель-2"
      Джамала приняла участие в украинском дубляже мультфильма "Ральф-Разрушитель-2" / Instagram / @jamalajaaa

      Украинская певица Джамала порадовала своих поклонников "крутой" новостью. По ее словам, она озвучила гонщицу инжекта в мультфильме студии Disney "Ральф-Разрушитель 2: Интернетри" и даже похвасталась сходством с анимационным образом героини.

      Об этом Джамала сообщила в своем Instagram.

      Артистка поделилась впечатлениями, что она на самом деле имеет очень схожие черты внешности и характера с героиней мультфильма, правда, только не ездит на мотоцикле.

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      Джамала приняла участие в украинском дубляже мультфильма "Ральф-Разрушитель-2"

      Это так круто, когда ты на 100% перевоплощаешься в своего героя и проживаешь маленькую жизнь. Кроме диалогов, в фильме вы также услышите песню в моем исполнении, но не удивляйтесь, когда услышите не голос, к которому привыкли, а голос гонщицы Инжекты. В этом настоящий вызов дубляжа забыть о своем личном опыте. Вообще, мы с Инжектой очень похожи, я тоже люблю бешеный ритм, скорость и драйв. Единственное отличие – не езжу на байке,
      – поделилась взволнованная певица Джамала.

      Джамала и ее героиня инжекта в мульфильме "Ральф-разрушитель-2"

      Премьера американского 3D комедийного мультфильма состоится в Украине 22 ноября. Лента, снятая режиссерами Ричем Муром и Филом Джонстоном, рассказывает о приключениях Ральфа в сети интернет. Стоит добавить, что мотивы нового мультфильма "Ральф-Разрушитель 2: Интернетри" использовала американская инди-поп группа Imagine Dragons, – главных героев можно увидеть в видеоклипе на песню Zero.

      "Ральф-разрушитель 2: Интернетри": Смотреть трейлер онлайн

       

      Теги: Новости Украины LifeStyle Новости культуры Джамала Кино Музыка
      Источник: 24 Канал
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