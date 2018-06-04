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Джамала рассказала о преследовании российскими журналистами ее родителей

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Джамала
Джамала / Фото из открытых источников

Украинская певица Джамала рассказала, как российские журналисты пытаются получить любую информацию о жизни ее родных в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает "РБК-Украина".

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По словам Джамалы, однажды родители певицы пустили к себе в дом гостей, не зная, что это журналисты.

Они просто попросились снять комнату как пара, сказали, что путешествующие по Крыму. А сами записывали на диктофон то, что говорили мои родители, а потом выдали очень неприятный материал. Нашли моего двоюродного брата в Москве. Бегали за ним по парку, когда он гулял с ребенком. Хотели, чтобы он подтвердил, что он такой же "бандеровец", как и я. И у него начались после этого проблемы с работой,
– призналась она.

Кроме того, Джамала отметила, что ее отец категорически отказался переезжать.

джамала з батьками
Джамала с родителями / Instagram

Возможно, они бы и хотели переехать, потому что атмосфера там очень сложная. С первого дня, когда там появились "зеленые человечки", я думала, что же мне делать – перевозить или не перевозить родителей. Я была смущена, не знала, что делать.

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"Он (отец – 24 канал) обожает работать на земле, очень любит свой большой сад. У нас там черешни, инжир, гранат, кизил. Отец сам все выращивает. С первого дня, когда вернулся в Крым, начал высаживать деревья. Поэтому когда я поднимаю вопрос переезда, он даже слышать не хочет о том, чтобы оставить свою землю. С другой стороны, родители уже не молодые. К сожалению, у них уже есть определенные болезни. А от нашего дома 30 минут надо ехать в ближайшую больницу в Алуште. Поэтому я постоянно переживаю, как они там сами. Они так долго и так трудно возвращались в Крым, что мне даже стыдно им говорить о переезде", – добавила певица.

Теги: Новости Украины LifeStyle Аннексия Крыма Новости Крыма журналисты СМИ Джамала
Источник: 24 Канал
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