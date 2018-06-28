Джамала с маленьким сыном и мужем приехала во Львов: фото
Известная украинская певица Джамала показала первую семейную поездку с мужем и маленьким сыном.
Джамала взяла сына в первую поездку недалеко – во Львов. Милым снимком певица поделилась на своей странице в Instagram.
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"Добрый день Львов! "Джазмены" прибыли!!!" – подписала фото Джамала.
Певица также выложила фото с джазового фестиваля Leopolis Jazz Fest, который проходит с 27 июня по 1 июля во Львове.
"Спасибо за этот день всем кого нет на фото и кто на них есть", – написала артистка.
Источник: 24 Канал
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