Джамала с маленьким сыном и мужем приехала во Львов: фото

Известная украинская певица Джамала показала первую семейную поездку с мужем и маленьким сыном.

Джамала взяла сына в первую поездку недалеко – во Львов. Милым снимком певица поделилась на своей странице в Instagram.

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"Добрый день Львов! "Джазмены" прибыли!!!" – подписала фото Джамала.

Певица также выложила фото с джазового фестиваля Leopolis Jazz Fest, который проходит с 27 июня по 1 июля во Львове.

"Спасибо за этот день всем кого нет на фото и кто на них есть", – написала артистка.