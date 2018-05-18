Джамала тронула сообщением в годовщину депортации крымских татар

Украинская певица Джамала, которая является крымской татаркой, не обошла вниманием годовщину депортации его народа в 1944 году. Звезда разместила трогательное сообщение на странице в Instagram.

Тема депортации крымских татар для певицы Джамала очень болезненна. Однако певица не стесняется об этом говорить и каждый раз выражает свое отношение к советской власти, которая уничтожила тысячи людей. Этой трагедии звезда посвятила песню, с которой выступила на сцене Евровидения 2016. Композицию "1944" услышал весь мир, а боль крымскотатарского народа настолько поразила европейцев, что певица одержала победу на конкурсе.

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В клипе к песне Джамала вместе с другими людьми оказывается в помещении, которое можно сравнить с вагонами, в которых перевозили крымских татар в 1944 году. Проникновенная песня не оставляет равнодушными к трагедии народа.

Смотрите клип Джамалы на песню "1944" (видео):

В день годовщины трагедии певица решила разместить на своей странице сообщение, в котором говорится о том, что она помнит о геноциде крымскотатарского народа. К словам Джамала добавила свою фотографию черно-белого цвета.

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa) 18 Тра 2018 р. о 1:52 PDT

Отметим, что в 1944-м советская власть назвала крымских татар предателями и принудительно выселила из своих домов около 200 тысяч человек. Их переселяли на Урал и в Азию. Условия были нечеловеческими – как скот людей везли в товарных вагонах. По официальным данным, каждый четвертый погиб в пути или на чужбине. Только через 45 лет тем, кто выжил, разрешили вернуться.