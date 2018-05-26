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Джамала удивила необычной прической в стиле Насти Каменских: яркие фото

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Джамала сменила имидж
Джамала сменила имидж / Фото із соцмереж

Счастливая мама и певица Джамала не прекращает удивлять поклонников в социальной сети Instagram. Звезда показала прическу в стиле Насти Каменских.

Как известно, певица Джамала, которая родила первенца 27 марта, решила не прекращать своей вокальной карьеры. Более того, звезда демонстрирует, как она ловко выполняет материнские обязанности и успевает сниматься в телевизионных проектах. Кроме этого, артистка находит время и для экспериментов с имиджем.

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Так, на странице в Instagram Джамала показала необычную прическу в стиле Насти Каменских. Звезда сделала тонкие волосы, что придало ее волосам значительного объема. Помогла Джамале перевоплотиться ее подруга и фотограф Марина Карпий.

Иногда все, что тебе нужно – это кудри, подруга и чебуреки, или как там они назывались, Джамала,
– прокомментировала Марина Карпий.

 

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa)

Судя по снимкам, Джамале нравится новый образ. Артистка радостно позировала перед камерой в белой футболке с ярким рисунком, показывая новую прическу.

 

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa)

 

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa)

 

Теги: Новости Украины LifeStyle Музыка Джамала
Источник: 24 Канал
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