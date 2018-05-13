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Джамала умилила нежным фото мамы и сына

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Джамала
Джамала / Фото из соцсетей

Популярная певица Джамала наслаждается материнством. На своей странице в Instagram звезда делится с подписчиками милыми семейными кадрами.

Как известно, певица Джамала родила первенца 27 марта. Певица назвала сына Эмиром-Рахман Сеит-Бекир ог'ли Сулеймановым. Вокальную карьеру артистка решила не приостанавливать, по-этому умело совмещает материнство с выступлениями и съемками. Насыщенный график Джамалы не мешает, поэтому певица уделяет много внимания семье и счастливо занимается будничными делами.

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В День матери артистка решила по-особенному поздравить свою мать. Она опубликовала праздничное сообщение, прикрепив к нему очаровательное фото. На снимке мама Джамалы – Галина Тумасова – нежно держит младенца на руках.

Любимые. С днем матери!
– лаконично написала Джамала.

 

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa)

 

Стоит отметить, что родители Джамалы гостят у певицы и помогают ей в уходе за сыном. Хоть новоиспеченная мама и сама справляется со своими обязанностями, ее муж и родители остаются с Эмиром-Рахманом, когда артистка находится на съемках.

Теги: LifeStyle Музыка День матери Джамала Дети
Источник: 24 Канал
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