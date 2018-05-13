Джамала умилила нежным фото мамы и сына

Популярная певица Джамала наслаждается материнством. На своей странице в Instagram звезда делится с подписчиками милыми семейными кадрами.

Как известно, певица Джамала родила первенца 27 марта. Певица назвала сына Эмиром-Рахман Сеит-Бекир ог'ли Сулеймановым. Вокальную карьеру артистка решила не приостанавливать, по-этому умело совмещает материнство с выступлениями и съемками. Насыщенный график Джамалы не мешает, поэтому певица уделяет много внимания семье и счастливо занимается будничными делами.

Читайте также: Джамала отправилась в семейный отдых в Карпаты: милые фото

В День матери артистка решила по-особенному поздравить свою мать. Она опубликовала праздничное сообщение, прикрепив к нему очаровательное фото. На снимке мама Джамалы – Галина Тумасова – нежно держит младенца на руках.

Любимые. С днем матери!

– лаконично написала Джамала.

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa) 13 Тра 2018 р. о 1:08 PDT

Стоит отметить, что родители Джамалы гостят у певицы и помогают ей в уходе за сыном. Хоть новоиспеченная мама и сама справляется со своими обязанностями, ее муж и родители остаются с Эмиром-Рахманом, когда артистка находится на съемках.