Джамала устроила семейное путешествие среди сказочных пейзажей: уютные фото
Украинская певица Джамала решила отдохнуть вместе со своим мужем Сеит-Бекиром Сулеймановым и сыном Эмиром-Рахманом на сказочном отдыхе. Локацию пребывания певица не указывает, но пейзажи кажутся похожими на Турцию.
Серию миловидных фотографий артистка опубликовала в своем Instagram. Семья Джамалы приехала в гости к своей старшей сестре певице – Эвелине.
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Родственники гуляют красивыми улицами и парками, пробуют вкусную пищу и купаются в водоемах. В одной из своих публикаций Джамала даже отметила, что "уже не хочет, чтобы лето заканчивалось".
Фото из Instagram-Stories певици
Источник: 24 Канал
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