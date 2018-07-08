Джамала устроила семейное путешествие среди сказочных пейзажей: уютные фото

Украинская певица Джамала решила отдохнуть вместе со своим мужем Сеит-Бекиром Сулеймановым и сыном Эмиром-Рахманом на сказочном отдыхе. Локацию пребывания певица не указывает, но пейзажи кажутся похожими на Турцию.

Серию миловидных фотографий артистка опубликовала в своем Instagram. Семья Джамалы приехала в гости к своей старшей сестре певице – Эвелине.

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Родственники гуляют красивыми улицами и парками, пробуют вкусную пищу и купаются в водоемах. В одной из своих публикаций Джамала даже отметила, что "уже не хочет, чтобы лето заканчивалось".

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa) 7 Лип 2018 р. о 12:26 PDT



Фото из Instagram-Stories певици