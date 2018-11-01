Джамала в образе блондинки презентовала клип The Great Pretender: видео

Украинская певица Джамала презентовала клип на свою англоязычную песню The Great Pretender, которая входит в новый альбом Крылья.

Съемки видео проходили в киевском ДК имени Королева, а также в культовых местах Берлина. Режиссером клипа стала Анна Бурячкова.

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Джамала в новой видеоработе была изображена в образе блондинки с 80-х годов.

Джамала в клипе The Great Pretender

"Чем больше я наблюдаю за людьми, тем больше понимаю, что каждый из нас – это клубок противоречий. Мы все стремимся к чему-то настоящему, но в то же время общество, среда, государство и вся современная цивилизация навязывают нам правила игры", – рассказала о сути песни звезда.

Смотрите клип Джамалы The Great Pretender:

Напомним, Джамала презентовала новый альбом "Крылья" 12 октября. Это пятая студийная пластинка певицы.