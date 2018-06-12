Джамала засветила яркое летнее одеяние: фото

Украинская певица Джамала имеет удивительный стиль. Звезда с легкостью подбирает эффектные платья, от которых невозможно отвести взгляд. Так, недавно артистка показала яркое летнее наряд в Instagram.

Жаркая погода в Украине не препятствует прогулкам, ведь в гардеробе каждой модницы с легкостью можно найти стильное платье, которое прекрасно подойдет ей в солнечный день. Исключением не стала и молодая мама Джамала, которая засветила летнее одеяние на улицах Киева.

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Артистка надела платье в яркие полоски с поясом. К наряду Джамала подобрала красные босоножки на каблуке и коричневую сумку. Яркие аксессуары и обыденная прическа завершили летний образ певицы.

Пока нет пляжа и моря, пока нет фото в парке и цветов. Все же в Киеве лето,

– прокомментировала снимки Джамала.

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa) 12 Чер 2018 р. о 4:55 PDT

Сторонники восторженно комментировали снимки Джамалы. "Какая красивая", "Как всегда очаровательна", "Стиляга", "Невероятная", "Мода 1980-х", – написали пользователи сети под публикацией артистки.